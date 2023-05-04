Son dakika: Dolarda 'ikili kur' iddiasına yanıt: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu enflasyon raporunda konuştu: 'Kapalıçarşı her zaman...'

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2023-II" sunumunu gerçekleştirdi.

Kavcıoğlu, 2023 ortalama ham petrol tahminini 78,1 dolar olarak açıkladı. (Önceki raporda tahmin 80,8 dolar) TCMB'nin 2023 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 27,9 oldu. (Önceki tahmin yüzde 22)

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon beklentisinin değişmediğini açıklayarak, "2023 yıl sonunda enflasyonun yüzde 22,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi. Kavcıoğlu, enflasyonun 2024 yıl sonunda ise, yüzde 8,8 olarak gerçekleşeceğini beklediklerini belirtti.

TCMB'nin 2023 yılının ilk raporunda tahmini enflasyonun 2023 yılı sonunda yüzde 22,3 olarak gerçekleşeceği, 2024 yıl sonunda yüzde 8,8 ve 2025 yıl sonunda ise yüzde 5,0 seviyesine gerileyerek azalış eğilimini sürdüreceği yönünde oluşmuştu.

"İKİLİ KUR SİSTEMİ DİYE BİR ŞEY YOK"

Merkez Bankası başkanı piyasada oluşan ikili kur için de dikkat çeken bir yorumda bulundu. "İkili kur sistemi diye bir şey yok, Kapalıçarşı her zaman Merkez Bankası kurunun bir miktar üzerindedir" diyen Kavcıoğlu, "Bu bazen açılır, bazen kapanır, bu yeniymiş gibi seçim öncesi bu işi alevlendirerek gazetelere manşet yapmak doğru değil, TCMB bu ülkenin en itibarlı kurumu" ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Küresel çekirdek enflasyondaki düşüş daha yavaş gerçekleşiyor

Son dönemde bankacılık sektörü kaynaklı sıkıntılar gelişmiş ülkelerde finansal risklerin artmasına yol açtı

Gelişmiş ülke merkez bankalarının sağladığı likidite destekleri nedeniyle bilanço büyüklüklerindeki düşüş eğilimi sekteye uğradı

Türk bankacılık sektörü güvenli ve sağlam görünümünü sürdürüyor

Ülkemiz yüksek büyümesini verimlilik artışıyla bir arada ilerletmeyi başarmıştır

"MİLLİ GELİR GELİŞMİŞ ÜLKE SEVİYELERİNE YAKINSAMAKTADIR"

Satın alma gücü paritesiyle bakıldığında Türkiye ekonomisi kişi başına düşen milli gelirde gelişmiş ülke seviyelerine güçlü şekilde yakınsamaktadır

Tarihimizdeki en büyük felaketlerden birinin yaşandığı ilk çeyrekte sanayi üretiminin nispeten yatay seyretmesi ekonomimizin dayanıklılığı ve dinamizminin bir göstergesidir

Öncü göstergeler, afet sonrası toparlanmanın gerçekleşmesiyle birlikte sanayi üretimindeki kayıpların güçlü ve hızlı bir şekilde telafi edilmekte olduğuna işaret etmektedir

"DEPREM FELAKETİNİN ETKİLERİ KAPSAMLI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Yaşanılan deprem felaketinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri kapsamlı olarak değerlendirilmektedir

Toplam ihracatımız deprem öncesi seviyesine ulaşmıştır

Afet bölgesindeki tüketim harcamalarına ilişkin öncü göstergeler yakın zamanda deprem öncesi seviyelerini aşmıştır, bu durum deprem bölgesinde oldukça güçlü bir toparlanma eğilimine işaret etmektedir

Deprem sonrası toparlanmanın gücüne ilişkin anket göstergeleri de olumlu sinyaller vermektedir, gelecek üç aya ilişkin talep beklentisi yükselirken, afet bölgesinin ekonomik ağırlığı yüksek merkezlerinde üretim ve talep beklentileri artmaktadır

"TÜRKİYE İSTİHDAMINI EN ÇOK ARTIRAN ÜLKELER ARASINDA"

Türkiye son iki yılda istihdamını en çok artıran ülkeler arasındaki yerini almıştır

Afet bölgesinden yapılan ihracat ise deprem sonrasındaki birkaç haftada gerilemekle birlikte, nisan ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemindeki seviyelerine yaklaşmıştır

Diğer illerdeki güçlü ihracat sonucunda toplam ihracatımız deprem öncesi seviyesine ulaşmıştır

2023 yılının geri kalanı cari dengelenmenin güçlendiği bir dönem olacaktır

"ENFLASYONDAKİ YAVAŞLAMA BEKLENTİLERE YANSIMIŞTIR"

Enflasyondaki düşüş süreci önceki raporda ilan ettiğimiz patikadan bir miktar daha yavaş gerçekleşmiştir

Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz fiyat artış oranlarındaki belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir

Enflasyondaki yavaşlama beklentilere de yansımıştır

TL cinsinden ithalat birim değer endeksi son dönemde yıllık bazda gerilemiştir

Enflasyon üzerindeki maliyet baskıları son dönemde büyük ölçüde ortadan kalkmıştır

"LİRALAŞMA STRATEJİSİ KARARLILIKLA UYGULANMAYA DEVAM EDECEK"

Döviz kurlarının enflasyonun ana eğiliminde bir önceki rapor tahminlerimizden daha güçlü bir iyileşme sağlayacağını öngörüyoruz

Borçlanma maliyetlerinin arttığı ve finansal sistem üzerindeki belirsizliklerin yüksek seyrettiği bir geçiş dönemindeyiz

Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kalıcı fiyat istikrarı perspektifiyle oluşturulan Liralaşma stratejisi kararlılıkla uygulanmaya devam edecektir

Geçtiğimiz iki yılda, pandeminin etkileri henüz tam anlamıyla ortadan kalkmamışken, savaş ve yüksek küresel enflasyonun yol açtığı negatif şoklara rağmen sağlam politika çerçevemiz ekonomimizin güçlenmeye devam etmesini sağlamıştır

Uyguladığımız etkin politikalar, yaşadığımız büyük deprem felaketiyle olan mücadelemizde de yaraların mümkün olan en hızlı şekilde sarılmasına katkıda bulunmaktadır

Politika faizlerimizi ekonominin içinde bulunduğu dengeyi ayrıntılı bir şekilde analiz ederek, üretim kapasitesinin gelişimini sağlayacak şekilde belirlerken, hedefli kredi politikası ve likidite araçlarımızla da amaçladığımız parasal aktarımın sağlıklı şekilde işlemesini sağlıyoruz

Arz kapasitesini yükseltecek finansal koşulları oluşturarak cari dengemizi kalıcı fiyat istikrarıyla uyumlu bir yapıya kavuşturacağız

"UYGULADIĞIMIZ POLİTİKALAR ENFLASYONU DÜŞÜRME GÜCÜNE SAHİPTİR"

Uyguladığımız politikalar enflasyonu düşürme gücüne sahiptir, küresel şokları daha yoğun hissettiğimiz bir coğrafyada olmamıza rağmen, yüksek bir ekonomik performansla eş anlı olarak enflasyonumuzun düşüyor olması bunun en büyük göstergesidir

Ülke ve dünya ekonomisine dair gelişmeleri güncel ve geniş kapsamlı veri setimizle sürekli olarak izlemekte ve anlık olarak edindiğimiz bilgilerin de katkısıyla titizlikle değerlendirmekteyiz

Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş süreci devam ederken, aynı anda üretim ve cari fazla kapasitemizin gelişeceğini, finansal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının sağlayacağı ve afet bölgesinin ihyasına yönelik faaliyetlerin başarısıyla süreceğini öngörüyoruz

Politikalarımızda herhangi bir değişiklik yok, özellikle liralaşma stratejisi ve diğer politikalarımız aynı şekilde devam edecek

"KKM'DE BİR SIKINTI GÖRMÜYORUZ"

KKM bence çok başarılı bir şekilde devam ediyor

(KKM) bir sıkıntı görmüyoruz

Türkiye Ekonomik Modeli'nin en önemli çıktısı cari fazla vermek üzerine, yani üretim, istihdam, ihracat modeli üzerine kuruldu, cari fazla verdiğimizde sürdürülebilir bir fiyat istikrarını da kalıcı olarak sağlayacağımızı iddia eden bir politika güdüyoruz

Bu politikaya başladığımız gün cari fazla vereceğiz diye bir iddiamız yok, Türkiye son 3 yılda cari fazla verecek noktaya geldi, arızi durumları pandemiydi, savaştı, depremdi; bahane bulmak için söylemiyorum. Türkiye bu tür faktörlere rağmen cari fazla vermeye başlayacak ve fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlayacak

Biz bu aydan sonra cari dengeyi sağlayacak bir durumu bekliyoruz

"SİSTEM İŞLİYOR"

Merkez Bankasıyla ilgili, dövizle ilgili bu kadar olumsuz haberler, bunlar çok doğru şeyler değil, buna rağmen dövizdeki denge devam ediyor ve edecek, buna rağmen KKM'deki istikrar devam ediyor, hanehalkının teveccühü devam ediyor

Biz dolarizasyonu bitireceğiz, liralaşma stratejisi işliyor

Sistem işliyor ve sistem şu an bankacılık sektöründe yüzde 60 liralaşmaya doğru gidiyor

TCMB çok güçlü, rezervleri çok güçlü

Kur da, bütün fiyatlar da, faizler de aynı istikrarda devam edecek

Merkez Bankası politikaları sonuç almaya başlamıştır

"HİÇ BİR YERDEN PARA ARAMAYA GEREK YOK"

Hiç bir yerden para aramaya gerek yok, 2030'a kadar en az 500 milyar doların üzerinde yatırımlardan Türkiye bütçesine girecek, cari dengesini sağlayacak para var, bunlar hayal değil, yapacaklarımız değil, yaptıklarımız, şu an uygulamaya girenler

Haziran sonuna kadar tahmin aralığımıza baktığımızda faizdeki dengelenmenin çok daha olumlu bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz

(KKM) TL bir yatırım aracı olarak güçlendiği sürece zaten vatandaşımız buradaki çıkışı kendi süreci içerisinde gerçekleştirecek, bunu böyle görmek lazım, ihtiyaç olarak devam edebilir de sürebilir de, bunu süreç gösterecekler



