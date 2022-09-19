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Son dakika: Doları olanlar dikkat! Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor

19.09.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, dolar fiyatları üzerinde etkili olacak kritik açıklama perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan gelecek. Piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklanacak. Geçen ay sürpriz yapıp faiz indiren Merkez’in faizleri yüzde 13'te sabit tutması bekleniyor. İşte piyasalardaki son dakika gelişmelerinin detayları ve anlık, canlı, güncel döviz kurları rakamları...

Son dakika: Doları olanlar dikkat! Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor

Piyasalar bu hafta dört gözle TCMB'nin perşembe günkü faiz kararına çevirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 13'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

merkez

FAİZLER YÜZDE 13’E SABİT

AA Finans'ın 22 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin 19'u faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağını öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim bekliyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 14'ten yüzde 13'e çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 13 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
faiz Merkez Bankası
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