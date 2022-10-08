SON DAKİKA: Dünyaca ünlü iki bankadan altın tahmini! Hesap yapanları şaşırtacak rakamlar!

Son dakika… Altın fiyatlarını etkileyen haftanın en önemli verisi olan ABD’den geldi. Ülkede tarım dışı istihdam 63 bin kişi artış gösterdi. Bu, Kasım sonrası en düşük istihdam rakamı olarak kayıtlara geçti. ABD’de istihdam piyasası yavaşlarken Eylül’de beklenen kadar yavaşlama olmaması ise olumlu fiyatlandı. Analistler tarım dışı istihdam verisinin ABD merkez bankası Fed'in dördüncü kez 75 baz puanlık faiz artışının önünü açtığını ifade etti. Şimdi ise Fed’in kararını etkileyecek tek bir veri kaldı; o da ABD enflasyonu.

ABD DOLARI FED’E DOĞRU DAHA DA GÜÇLENEBİLİR

Veri ABD dolarını olumlu destekledi. Fed kararı sonrası 20 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçen ABD Dolar Endeksi dün 112,82’ye çıktı. Endekste orta vadede 108, kısa vadede ise 113 seviyesinin önemli olduğu ifade edilirken Fed toplantısına doğru 115,30 seviyeleri dile getirildi.

YÜZDE 90 İHTİMALLE…

Enflasyon oranı haftaya açıklanacak. Eylül beklentisi yüzde 8’lerin korunması yönünde. Ancak Fed’in Kasım’daki faiz artışında belirleyici olan veri istihdamdı. Analistler bu durumu, “Zaten enflasyonun birden çok keskin bir düşüş gösteremeyeceği aşikâr. Bu noktada faiz artışının devam etmesi gerektiği de belli. Ancak oranın belirlenmesinde istihdam sektöründeki alarm derecesi önemli olacaktı ki veri Fed’in 75 baz puanlık faiz artışının önünü açtı” ifadeleri ile açıklıyor. Hafta başında yüzde 60’larda olan 75 baz puan beklentisi ise dünkü verinin ardından yüzde 90’a çıktı.

ALTIN KALICI YÜKSELİŞ PEŞİNDE

Bu gelişmelerle son 2,5 yılın dibinden toparlanan altın fiyatları ise 1700 doların üzerinde kalıcılık yakalama mücadelesine girdi. Commerzbank, altın görünümünü düşüş yönünde revize etti. Buna göre banka, altının yıl sonuna kadar 1.700 dolara, 2023 sonunda 1.800 dolara düşeceğini öngörüyor. TD Securities ise altının düşüş trendine son vermesi için 2.000 doların üzerinde toparlanması gerektiğini vurguladı.

COMMERZBANK ALTIN TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Commerzbank’taki stratejistlere göre, altın fiyatı, güçlü değer kazanan ABD doları nedeniyle baskı altında kalacak. Bu nedenle stratejistler, değerli metal tahminlerini düşürdüler. Bu görüşün altında, doların bir süre daha güçlü kalmaya devam edeceği öngörüsü yatıyor. Bu bağlamda stratejistler, şu değerlendirmeyi yapıyor:

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“Fed Fon Oranının 2023 baharına kadar yüzde 5’e, yani mevcut seviyesinden 175 baz puan daha yükselmesini bekliyoruz. Bu nedenle ABD doları, muhtemelen bir süre daha güçlü kalmaya sürdürecek. Altına karşı esen rüzgâr bu nedenle önemli bir süre devam edecek. Bu yıl sonu için altın fiyat tahminimizi aşağı yönlü revize ediyoruz. Bu doğrultuda, altının yılı 1.700 dolar seviyesinde (önceden 1.800 dolar) kapatacağını öngörüyoruz.”

Commerzbank, 2023’ün sonuna kadar ise altının 1.800 dolara (daha önce 1.900 dolar) ulaşmasını bekliyor.

'KAHRAMANCA BİR TOPARLANMA GERÇEKLEŞMEZSE…'

TD Securities stratejistleri, “Altın trendindeki sürekli bir değişime karşı güvenlik marjı son derece yüksek. Sarı metal yıl sonundan önce 2.000 doların kuzeyinde kahramanca bir toparlanma gerçekleştirmezse, fiyatlardaki düşüş eğiliminin devam edeceğinden eminiz. Altın fiyatları, kısıtlayıcı faizlerin, yürüyüş döngüsünün önceki aşamalarına göre önemli bir düşük performansa katkıda bulunduğu, yürüyüş döngüsünün son aşamalarında henüz fiyatlanmadı” yorumunda bulundu.



