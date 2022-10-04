Son dakika: E-devlet'ten saniyeler içerisinde yapılacak! Artık ücretsiz oldu

Son dakika: E-Devlet üzerinden çiftçilere yeni hizmet 1 Ekim’den itibaren başladı. Bakan Kirişci, 2 milyon 171 bin 646 çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceğini duyurmuştu. Konuyla ilgili olarak İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, ÇKS’de yeni bir döneme girildiğini söyleyerek, işlemlerin artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğini ifade etti.

31 Aralık tarihine kadar üreticilerin hem yeni müracaatlarını yapabileceğini hem de daha önce yaptıkları müracaatların güncellemelerini yapabileceğini dile getiren Özen, “ÇKS yönetmeliğinde yapılan değişiklikle daha önce 10 ay olan müracaat süresi 4 aya indirildi. 1 Ekim itibariyle hükümetimizin müjdesiyle üreticilerimiz artık il ilçe müdürlüklerine gelmeden ÇKS güncellemelerini e-Devlet üzerinden yapabiliyor.

İLK GÜN 29 BİN MÜRACAAT YAPILDI

İlk gün Bakanlığımızdan aldığımız bilgilere göre Türkiye genelinde e-Devlet üzerinden yaklaşık 29 bin ÇKS müracaatı yapıldı, 30 binin üzerinde ÇKS belgesi alımı gerçekleşti. İlimizde de 400’e yakın müracaat oldu. Hafta sonu olmasına rağmen üreticilerimizin yeni uygulamaya ilgi göstermeleri yapılan işlemin doğruluğunu ortaya koyuyor. ÇKS müracaatlarında bürokratik işlemlerden dolayı üreticilerimizin büyük serzenişleri vardı. Bürokratik işlemler minimize edildi” dedi.

Özen, ürün girişini yapan üreticinin ürün değişikliği durumunda Şubat ayında bu değişikliği yapabileceğini belirtti.

“SANİYELER İÇİNDE İŞLEMİ TAMAMLIYORUZ”

32 yıldır çiftçilik yaparak geçimini sağladığını belirten Hüsniye Özden, Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesinde işlemleri yapmak için her yıl Kemalpaşa merkeze gitmek zorunda kaldığını anlatarak, “Bu işlemleri yapmak için Kemalpaşa ilçesine gitmek zorunda kalıyordum. Zaman kaybının önlenmesi çok iyi oldu. İşlemler 1 dakikamızı aldı. Bu uygulama için teşekkür ederiz” dedi.

'BİRKAÇ KEZ GİDİP GELMEK ZAMANIMIZI ALIYORDU'

Bir diğer üretici Mehmet Salman ise “Çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. 2008’den beri de aktif olarak işleri ben yürütüyorum. ÇKS çıkarmak bizim için zulümdü. İlçe Tarım Müdürlüğüne gidip belge alıyor sonra köye dönüp tek tek muhtara imzalatıyorduk. Daha sonra da yine bir başvuru yapıyorduk. Birkaç kez gidip gelmek zamanımızı alıyordu. Bizim zamanımız çok değerli. Şimdi saniyeler içinde işlemi tamamlıyoruz” diye konuştu. (İHA)

