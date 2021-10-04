Son Dakika: Ekim ayı kira artış oranı belli oldu! Ekim ayı kira zammı nasıl hesaplanır?

Eylül ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte ekim ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.

EKİM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ekim ayı kira artış oranı belli oldu. Ekim ayı kira artış oranı yüzde 16,42 oldu.

Eylül ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2021 Kira Artış Oranı: % 16,42

Ekim Ayı Kira Zammı Tutarı: 164,2 TL

Ekim Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.164,2 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının ekim ayında ödeyeceği kira zammı 164,2 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 1.164,2 lira olarak gerçekleşmektedir.



