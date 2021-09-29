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Son dakika: Ekonomik güven endeksi açıklandı

29.09.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ait ekonomik güven endeksini açıkladı. Açıklamaya göre eylül ayı ekonomik güven endeksi 102,4 oldu.

Son dakika: Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,8 iken, Eylül ayında yüzde 1,6 oranında artarak 102,4 değerine yükseldi...

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