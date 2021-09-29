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TÜİK açıkladı: H-ÜFE aylık yüzde 1,36 arttı

29.09.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36 arttı.

TÜİK açıkladı: H-ÜFE aylık yüzde 1,36 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ağustos ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,09 artış gösterdi.

TÜİK H-ÜFE VERİLERİ

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 36,83 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 36,83, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 25,43, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 12,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 137,14, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 18,54, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 24,25 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 1,79 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,79, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,93 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,36 azalış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,35 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,77 azalış, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,41 artış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE’ye göre 20 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 4,99, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 6,86, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 11,18 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 137,14, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 88,93, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 67,40 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE’ye göre 18 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde yüzde 7,69, idare merkezi hizmetleri; idari danışmanlık hizmetlerinde yüzde 5,00, istihdam hizmetlerinde yüzde 3,74 azalış gerçekleşti. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 11,05, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 9,96, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 5,22 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Kaynak: İHA

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