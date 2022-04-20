Son dakika Emekli bayram ikramiyesi zammı için Erdoğan'dan açıklama! Son noktayı koydu: Bakanımızın dediği gibi...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerine ilişkin milyonlarca kişinin merakla beklediği konuya açıklık getirdi. AK Parti’nin TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in dün katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi.

Erdoğan, “Emekli bayram ikramiyesi Çalışma Bakanımızın dediği gibi 1100 TL olarak yatacak” dedi.

BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 28 veya 29 Nisan'da ödeneceğini bildirdi. Emeklilere verilen bayram ikramiyesinde artış yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Bilgin, "Bu zaten adı üstünde bayram ikramiyesi. Bu, ücret türü veya asgari ücret vesaire gibi bir şey değil. Şu anda öyle bir kararımız yok" karşılığını vermişti.

SIĞINMACI TARTIŞMALARINA SON NOKTAYI KOYDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugüne kadar 500 bin Suriyelinin gönüllü olarak döndüğünü hatırlatarak "Bayramda gidenlere müsaade etmeme değerlendirmemiz var" açıklaması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dedi:

''Süleyman Bey'in dediği doğrudur. Sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki briket ev inşaatı bittikten sonra o bölgede huzurlu ve güvenli bir ortam sağlandıktan sonra sığınmacılar zaten kendileri gönüllü olarak oraya dönecektir.''

YUVAM HESAPLARINDA YÜZDE 4 GETİRİ GARANTİSİ

Erdoğan öte yandan yurtdışında yaşayanların tasarruflarını Türkiye’de değerlendirmelerini sağlamak amacıyla uygulamaya başlanan 'YUVAM' hesabına ilişkin de, "Bugün yeni bir uygulamayı duyurmak istiyorum. YUVAM adını verdiğimiz tasarruf hesapları bir finansal araçtır. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, mavi kart sahiplerinin ve banlalarımızda hesap açtırma şartlarına sahip yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabileceği bu hesap döviz cinsinden yüzde 4 getiri garantisi veriyor" dedi.

