FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Emekli ikramiyesi 1500 TL'ye mi çıkıyor? Emekli ikramiyesi zamlanacak mı?

Son dakika: Emekli ikramiyesi 1500 TL'ye mi çıkıyor? Emekli ikramiyesi zamlanacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2020 12:37 | Son Güncelleme

CHP'nin üç grup başkanvekili, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 1000 liradan 1500 liraya çıkarılmasına yönelik kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. Peki emekli ikramiyesi 1500 TL'ye mi çıkacak? Emekli ikramiyesine zam mı geliyor? İşte son dakika emekli ikramiyesi haberimiz...

Son dakika: Emekli ikramiyesi 1500 TL'ye mi çıkıyor? Emekli ikramiyesi zamlanacak mı?

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile emekli ikramiyelerinin verilmesini heyecanla bekleyen vatandaşlar bugün, CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla emekli ikramiyelerinin 1500 liraya çıkarılmasına yönelik kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin gerekçesinde, emeklilere 2018 yılında ödenmeye başlanan bayram ikramiyesinin satın alma gücü değerinin düştüğü, hızla yükselen fiyatlar karşısında etkinliğini yitirdiği savunuldu. Peki emekli ikramiyesi 1500 TL'ye mi çıkacak?Emekli ikramiyesine zam mı geliyor?

Son dakika: Emekli ikramiyesi 1500 TL'ye mi çıkıyor?

Gerekçede Mart ayında Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle emeklilerin normal harcamalarının değiştiği ve zorunlu harcamalarının arttı ifade edildi. Ayrıca pandemi döneminde emekli vatandaşların maaşları ve emekli ikramiyelerinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığı, emekli vatandaşların muhtaç durumuna düştüğüne değinildi.

Emekli ikramiyesi 1500 TL olursa kimler yararlanacak?

CHP grup başkanvekillerinin bugün sunduğu kanun teklifi kabul edilirse eğer, emekli ikramiyelerine 500 TL zam gelerek 1500 TL'ye çıkarılacak. Zamlı emekli ikramiyesinden kimler yararlanacak sorusunu soran vatandaşlar araştırmaya başladı. Sigorta şirketleri, bankalar, borsalar ile ticaret ve sanayi odalarından emekli olmuş ve hala 506 Sayılı Kanun kapsamında aylıklarını almaya devam eden tüm vatandaşların zamlı bayram ikramiyelerinden faydalanması öngörülüyor.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bir de annesini görün! Bir de annesini görün!
CHP'den emekli bayram ikramiyelerinin 1500 liraya çıkarılması için kanun teklifiCHP'den emekli bayram ikramiyelerinin 1500 liraya çıkarılması için kanun teklifi
Bu listeye bakmadan satın almayın...Bu listeye bakmadan satın almayın...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'deki depremde korkutan olay! 7. kattan atladı

İzmir'deki depremde korkutan olay! 7. kattan atladı

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

İşten çıkarma yasağı uzatıldı

İşten çıkarma yasağı uzatıldı

Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Erdoğan devreye girdi!

Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Erdoğan devreye girdi!

Emeklilere müjde! Bugün başladı

Emeklilere müjde! Bugün başladı

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Çok düşük faizle 10 bin TL'ye kadar kredi almak için...

Çok düşük faizle 10 bin TL'ye kadar kredi almak için...

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alan havadan görüntülendi

'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alan havadan görüntülendi

CHP'den emekli bayram ikramiyelerinin 1500 liraya çıkarılması için kanun teklifi

CHP'den emekli bayram ikramiyelerinin 1500 liraya çıkarılması için kanun teklifi

Merkez Bankası hukuki gereklilikle 'Esas Mukavele' değişikliği yaptı

Merkez Bankası hukuki gereklilikle 'Esas Mukavele' değişikliği yaptı

Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı? 2020 emekli bayram ikramiyesi!

Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı?

Bitcoin 9,100 dolar sınırına indi! Bitcoin nedir? Bitcoin nasıl alınır?

Bitcoin 9,100 dolar sınırına indi!

En az 200 TL daha fazla emekli maaşı alıyorlar! SGK girişi o tarihten önce olanlar...

En az 200 TL daha fazla emekli maaşı alıyorlar!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.