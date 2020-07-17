Son dakika: Emekli ikramiyesi 1500 TL'ye mi çıkıyor? Emekli ikramiyesi zamlanacak mı?

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile emekli ikramiyelerinin verilmesini heyecanla bekleyen vatandaşlar bugün, CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla emekli ikramiyelerinin 1500 liraya çıkarılmasına yönelik kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin gerekçesinde, emeklilere 2018 yılında ödenmeye başlanan bayram ikramiyesinin satın alma gücü değerinin düştüğü, hızla yükselen fiyatlar karşısında etkinliğini yitirdiği savunuldu. Peki emekli ikramiyesi 1500 TL'ye mi çıkacak?Emekli ikramiyesine zam mı geliyor?

Son dakika: Emekli ikramiyesi 1500 TL'ye mi çıkıyor?

Gerekçede Mart ayında Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle emeklilerin normal harcamalarının değiştiği ve zorunlu harcamalarının arttı ifade edildi. Ayrıca pandemi döneminde emekli vatandaşların maaşları ve emekli ikramiyelerinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığı, emekli vatandaşların muhtaç durumuna düştüğüne değinildi.