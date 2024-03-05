SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYESİ: Bakan Işıkhan'dan açıklama: Bayram ikramiyesine yeni artış var mı? 'Koşullar'ı işaret etti

Son dakika haberi... Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerinin 3 bin lira olarak belirlenmesi sonrası yeni bir artış yapılığ yapılmayacağı konusuna açıklama getirdi.

Bakan Işıkhan konuya ilişkin, "Hayırlı olsun. Yasa Meclis'ten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak" dedi.

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 3 BİN LİRA OLDU

Emekli ikramiyesi geçtiğimiz yıl 2 bin liraya çıkartılmış ve 2023 yılında tüm emeklilere iki bayramda toplam 4 bin lira ödenmişti. Bunun yanında Cumhuriyet’in 100. Yılına özel 5 bin TL ikramiye verilen emekliler toplamda 9 bin TL ödeme almıştı. Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından 2024 yılı için bayram ikramiyesi de arttı. Emekli bayram ikramiyesi 2024 yılında toplamda 6 bin TL oldu!

KİMLER ALABİLİYOR?

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyesinden kimlerin faydalanacağı da emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bu kapsamda vefat eden sigortalıların yakınları ile dul ve yetim maaşı alanlar hisseleri oranında ikramiye alabiliyor. SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler de ikramiye alabiliyor. İkramiye tarihlerinden önce emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ya da emekli olmak isteyen sigortalılar da ikramiye ödemelerinden yararlanıyor. Mart 2024 tarihine kadar başvuran EYT'liler her iki ikramiyeyi alırken Mayıs 2024 sonuna kadar başvuran emekliler sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.







