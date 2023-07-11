SON DAKİKA: Emekli maaş zammı oranı değişir mi? Bahçeli’nin sözlerinin ardından kulisler hareketlendi: Meclis koridorlarında o ihtimal konuşuluyor

Son dakika haberleri... Milyonların merakla beklediği torba yasa bugün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Torba yasada bulunan memur maaş zammı ve emekliye zam düzenlemesi de Genel Kurul’da kabul görmesinin ardından resmen yasalaşacak. Yasa ile en düşük memur maaşı yüzde 17,55’lik enflasyon farkına 8077 TL eklenmesi ile 22.017 TL seviyesine çekilecek. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi içinse refah payı dahil zam oranı yüzde 25 olacak. Ancak Genel Kurul öncesinde Ankara’dan milyonları heyecanlandıran bir kulis bilgisi geldi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Temmuz döneminde 6 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 19,77, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil Emekli Sandığı emeklisi yüzde 17,55 oranında zam aldı. Ancak AK Parti tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasaya eklenmek üzere hazırlanan önergede Bağ-Kur, SSK ve memur emeklisinin yılın 6 ayı için yüzde 25 zam alacağı açıklandı. Ancak yüzde 34 zamlanan asgari ücret ve 22 bin TL olan en düşük memur maaşı yanında Temmuz 2023 emekli zammı oranı beklentileri karşılamadı.

BAHÇELİ’DEN EMEKLİYE 8077 LİRALIK SEYYANEN ZAM TALEBİ

Bugün Meclis Genel Kurul’da kabul edilmesi beklenen emekli zammı öncesinde MHP Lideri Devlet Bahçeli’den çok kritik bir çıkış geldi. Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamasında emekli zammı oranlarının yükseltilmesi konusunda açık çağrıda bulundu. “Ekonomik toparlanma genişledikçe memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yükseğe ulaşacaktır. Emeklilerimize verilen yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır” MHP Lideri, “Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ ZAMMI ORANI DEĞİŞİR Mİ?

Bu konuşmanın ardından ‘Emekli zam oranı değişir mi?’ sorusu gündemdeki sıcaklığını artırırken Meclis koridorunda çok önemli bir kulis bilgisinin konuşulduğu öğrenildi. Komisyona gelen yasada emekli zammına ilişkin herhangi bir teklif yoktu ancak önerge ile yüzde 25 zam uygulanması kararlaştırılmıştı. Bu şekli ile Genel Kurul’a sunulan teklifin teknik olarak düzenlenmesinin yapılabileceği ifade ediliyor. Böylece Bahçeli’nin seyyanen zam talebinin yasa önerisine eklebileceği öğrenildi. Ancak bu konuda tam bir netlik olmasa da gündeme gelen iddia şimdiden milyonlarca emekliyi heyecanlandırmış durumda.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Memur emeklisi Temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz arasında zamlı emekli maaşı rakamlarını hesaplarında görecek.

İŞTE TEMMUZ 2023 İÇİN YENİ SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI

SSK 2000 öncesi emeklilerinin 6.093 TL olan aylığı 7.616 TL’ye,

SSK 2000 sonrası emeklilerinin 3.778 TL olan aylığı 4.722 TL’ye,

Bağ-Kur esnaf emeklisinin 5.456 TL olan aylığı 6.820 TL’ye,

Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığı da 4.336 TL’den 5.420 TL’ye yükseldi.

NOT: Ancak 7500 TL’nin altında kalan maaşlar en düşük aylık olduğu için bu rakama tamamlanacak.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (OCAK 2023 – TEMMUZ 2023)

Müsteşar 1/1 – 28.729 TL – 35.911 TL

Genel müdür 1/1 – 25.427 TL – 31.783 TL

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.978 TL – 12.472 TL

Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 7.812 TL – 9.765 TL

Öğretmen 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 16.753 TL – 20.941 TL

Başkomiser 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Polis memuru 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Mühendis 1/4 – 11.848 TL – 14.810 TL

Teknisyen (Lise) 1/4 – 8.506 TL – 10.632 TL

Pratisyen Hekim 1/4 – 17.488 TL – 21.860 TL

Profesör 1/4 – 20.542 TL – 25.677 TL

İmam Hatip – 11.833 TL – 14.791 TL

Avukat 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL



