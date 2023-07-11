FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: Emekli maaş zammı oranı değişir mi? Bahçeli’nin sözlerinin ardından kulisler hareketlendi: Meclis koridorlarında o ihtimal konuşuluyor

SON DAKİKA: Emekli maaş zammı oranı değişir mi? Bahçeli’nin sözlerinin ardından kulisler hareketlendi: Meclis koridorlarında o ihtimal konuşuluyor

11.07.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı zammı son dakika haberleri ile gündemde kalmaya devam ediyor. Temmuz 2023 için SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin yüzde 25 zam alacağı belirtilmiş ancak milyonlar bu rakamın az olduğundan yakınmıştı. Meclis Genel Kurulu'nda bugün kabul edilmesi beklenen emekliye zam düzenlemesi öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahhçeli'nin 8077 TL emekliye seyyanen zam talebi sonrası flaş bir kulis bilgisi geldi. Meclis koridorlarında emekliye zam oranının yükseltilebileceğinin konuşulduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri... Milyonların merakla beklediği torba yasa bugün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Torba yasada bulunan memur maaş zammı ve emekliye zam düzenlemesi de Genel Kurul’da kabul görmesinin ardından resmen yasalaşacak. Yasa ile en düşük memur maaşı yüzde 17,55’lik enflasyon farkına 8077 TL eklenmesi ile 22.017 TL seviyesine çekilecek. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi içinse refah payı dahil zam oranı yüzde 25 olacak. Ancak Genel Kurul öncesinde Ankara’dan milyonları heyecanlandıran bir kulis bilgisi geldi.

İlginizi Çekebilir

Meclis'teki zamdan onlar yararlanamayacak! "Bu çok absürt" deyip çağrı yaptı

Meclis'teki zamdan onlar yararlanamayacak! "Bu çok absürt" deyip çağrı yaptı

 EYT’liler emekli zammı alacak mı? İşte yanıtı

EYT’liler emekli zammı alacak mı? İşte yanıtı

 Devlet Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili açıklama! 'Zam makul bulunmamıştır' diyerek teklifini duyurdu

Devlet Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili açıklama! 'Zam makul bulunmamıştır' diyerek teklifini duyurdu

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Temmuz döneminde 6 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 19,77, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil Emekli Sandığı emeklisi yüzde 17,55 oranında zam aldı. Ancak AK Parti tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasaya eklenmek üzere hazırlanan önergede Bağ-Kur, SSK ve memur emeklisinin yılın 6 ayı için yüzde 25 zam alacağı açıklandı. Ancak yüzde 34 zamlanan asgari ücret ve 22 bin TL olan en düşük memur maaşı yanında Temmuz 2023 emekli zammı oranı beklentileri karşılamadı.

iStock-1516520414

BAHÇELİ’DEN EMEKLİYE 8077 LİRALIK SEYYANEN ZAM TALEBİ

Bugün Meclis Genel Kurul’da kabul edilmesi beklenen emekli zammı öncesinde MHP Lideri Devlet Bahçeli’den çok kritik bir çıkış geldi. Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamasında emekli zammı oranlarının yükseltilmesi konusunda açık çağrıda bulundu. “Ekonomik toparlanma genişledikçe memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yükseğe ulaşacaktır. Emeklilerimize verilen yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır” MHP Lideri, “Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

TÜRK LİRASI (333)

EMEKLİ ZAMMI ORANI DEĞİŞİR Mİ?

Bu konuşmanın ardından ‘Emekli zam oranı değişir mi?’ sorusu gündemdeki sıcaklığını artırırken Meclis koridorunda çok önemli bir kulis bilgisinin konuşulduğu öğrenildi. Komisyona gelen yasada emekli zammına ilişkin herhangi bir teklif yoktu ancak önerge ile yüzde 25 zam uygulanması kararlaştırılmıştı. Bu şekli ile Genel Kurul’a sunulan teklifin teknik olarak düzenlenmesinin yapılabileceği ifade ediliyor. Böylece Bahçeli’nin seyyanen zam talebinin yasa önerisine eklebileceği öğrenildi. Ancak bu konuda tam bir netlik olmasa da gündeme gelen iddia şimdiden milyonlarca emekliyi heyecanlandırmış durumda.

TÜRK LİRASI (388)

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Memur emeklisi Temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz arasında zamlı emekli maaşı rakamlarını hesaplarında görecek.

İŞTE TEMMUZ 2023 İÇİN YENİ SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI

SSK 2000 öncesi emeklilerinin 6.093 TL olan aylığı 7.616 TL’ye,
SSK 2000 sonrası emeklilerinin 3.778 TL olan aylığı 4.722 TL’ye,
Bağ-Kur esnaf emeklisinin 5.456 TL olan aylığı 6.820 TL’ye,
Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığı da 4.336 TL’den 5.420 TL’ye yükseldi.

NOT: Ancak 7500 TL’nin altında kalan maaşlar en düşük aylık olduğu için bu rakama tamamlanacak.

TÜRK LİRASI (349)

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (OCAK 2023 – TEMMUZ 2023)

Müsteşar 1/1 – 28.729 TL – 35.911 TL
Genel müdür 1/1 – 25.427 TL – 31.783 TL
Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.978 TL – 12.472 TL
Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 7.812 TL – 9.765 TL
Öğretmen 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL
Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 16.753 TL – 20.941 TL
Başkomiser 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL
Polis memuru 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL
Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL
Mühendis 1/4 – 11.848 TL – 14.810 TL
Teknisyen (Lise) 1/4 – 8.506 TL – 10.632 TL
Pratisyen Hekim 1/4 – 17.488 TL – 21.860 TL
Profesör 1/4 – 20.542 TL – 25.677 TL
İmam Hatip – 11.833 TL – 14.791 TL
Avukat 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi’nde sona doğru... 4 saatten 1,5 saate düşecek!Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi’nde sona doğru... 4 saatten 1,5 saate düşecek!
Anahtar Kelimeler:
emekli zammı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ev sahibi kiracısının evine gizlice girdi! Görüntüler şoke etti

Ev sahibi kiracısının evine gizlice girdi! Görüntüler şoke etti

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Ailesinin 200 yıllık evinde buldu! Döşemeleri kaldırınca inanamadı

Ailesinin 200 yıllık evinde buldu! Döşemeleri kaldırınca inanamadı

Düğünü faciaya döndü! Kutlamak için havuza atlayınca kabusu yaşadı

Düğünü faciaya döndü! Kutlamak için havuza atlayınca kabusu yaşadı

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.