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  4. Son dakika… Emekli maaşı bin 150 TL, ikramiye 37 bin TL yükselecek!

Son dakika… Emekli maaşı bin 150 TL, ikramiye 37 bin TL yükselecek!

17.01.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ücret dengesizliğinin bitmesi hedeflenirken kariyer mesleklerinde 600 puanlık artış olacak. 25 yıllık öğretmenin emekli aylığı 1.150 TL, ikramiyesinin de 37 bin lira artması bekleniyor. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Emekli maaşı bin 150 TL, ikramiye 37 bin TL yükselecek!

Son dakika 3600 ek gösterge haberi geldi. En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e gelecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kıdemler arasındaki ücret dengesizliği giderilecek, kariyer mesleklerinde 600 puanlık artış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmasını tamamlarken Memur-Sen başta olmak üzere taraflarla değerlendirme yapılacak. Sendika düzenlemenin bütün meslek gruplarını kapsaması yönünde bir çalışma yürütüyor.

‘ÜCRET KAYBI ÇOK YÜKSEK BU GİDERİLECEK’

Sabah’ın haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, devletin fonksiyonel olması açısından kamu çalışanları arasındaki statü farkını koruyan kapsamlı ve adil bir düzenleme olacağını vurguladı. Bilgin, çalışanların emeklilikte büyük bir ücret kaybı yaşadığına dikkat çekerek, "Çalışan ile emekli arasında ücret kaybı çok yüksek, 3600 ek gösterge bunu giderecek bir düzenleme olacak" dedi.

TOPLAM SAYININ YÜZDE 90’INI ETKİLEYECEK

Maaş, emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 25-30 artırması beklenen yeni düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra idari kadro, yardımcı hizmetler sınıfını da kapsayacak. Emekli aylığı, ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam sayının yüzde 90'ı olduğu belirtiliyor.

Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak. Sendikalar ek göstergelerin eşit oranda sınıf, kadro, unvan ayırımı yapılmadan 3600'e yükseltilmesini talep ediyor.

CETVEL DÜZENLENECEK

Milyonlarca memurun kazancını etkileyecek ek gösterge düzenlemesi yaşama geçtiğinde öğretmen, polis, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının ek gösterge cetveli yeniden düzenlenecek. Emekli aylığı, ikramiye artışı ile birlikte kamuda yükselmenin de önü açılacak. Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık bin 150 lira, ikramiyesi de 37 bin lira artacak.

SSK EMEKLİLERİ ZAMLI AYLIĞINI BUGÜN ALIYOR

EMEKLİLER hafta başından itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını almaya başlayacak. En düşük emekli aylığı da 2500 lira olarak hesaplara yatacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını aldı. Memur ve emeklilerinin yüzde 2.5'luk ek zammı ise gelecek ay itibariyle hesaplara yatacak. SSK emeklileri bugünden itibaren, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını alacak. Eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 25.5, Emekli Sandığı'ndakiler yüzde 30.95 zam alacak. Alt sınır aylığındaki 2 bin 500 lira sınırı ise dosya bazında uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Vedat Bilgin
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