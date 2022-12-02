SON DAKİKA | Emekli maaşı hesabı başladı! EYT'de son viraja girildi, SGK'nın maaş hesaplama robotuna ilgi arttı... Kuyruklar yerine internete giriyorlar

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme için gözler artık Meclis'e çevirildi. Bu ay içerisinde Meclis'e gelmesi beklenen yasal düzenlemeyle ilgil, dün gelen haber ise heyecan yarattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol'la dün bir araya geldi. Kameraların karşısına geçen TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, EYT konusunda güzel haberleri peş peşe sıraladı.

EYT KONUSUNDA İKİ MADDEDE ANLAŞMAYA VARILDI

EYT'li olup da çalışmaya devam edenler için de normal çalışanlarda olduğu gibi 5 puanlık sosyal güvenlik prim desteği verilmesi konusunda anlaşamaya varıldı. Ayrıca işverenlere emeklilik hakkı kazananların kıdem tazminatını ödemesi konusunda Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kredi desteği sağlanacak. Beş puanlık indirimle işverenin maliyeti yüzde 19.5'a inecek.

"BUNUN MÜJDESİNİ SAYIN BAKANIMIZ BİZİMLE PAYLAŞTI"

Akkol yaptığı açıklamada " Bu sadece işverenler için değil, emekli olup çalışmak isteyenler için de çok kıymetlidir. Dolayısıyla bunun müjdesini Sayın Bakanımız az evvel bizimle paylaştı." diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

EYT düzenlemesinde son viraja girilirken, emeklilik hayali kuran milyonlar şimdiden emekli maaşını hesaplamaya başladı. Özellikle EYT kapsamında olan hemen herkes "Emekli maaşım ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken, yanıt ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sayfasında bulunuyor.

SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI

Emekli maaşını merak edenler artık uzun kuyruklar yerine internete giriyor. SGK'nın emekli maaşı hesaplama sayfasına giren vatandaşlar, yalnızca bir kaç tıkla emekli maaşını hesaplayabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU NASIL KULLANILIYOR?

Özellikle EYT'nin gündeme gelmesiyle birlikte emekli maaşı hesaplama robotuna ilgi arttı. Peki o robot nasıl kullanıyor? İşte detaylar...

İnternete 'emekli maaşım ne kadar olacak?' diye yazdığınızda sizi SGK'ye yönlendiren bir link çıkıyor. Ya da doğrudan https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine girip T.C. kimlik numarası ve SGK sicil numarası, baba adı, nüfusa kayıtlı il ile doğum tarihi bilgilerinizi girmeniz yeterli.

Tüm bilgilerinizi eksiksiz girdikten sonra karşınıza kişisel bilgilerinize ait bir ekran çıkıyor. Burada hesapla butonuna tıkladığınızda ise emekli olduğunuzda alacağınız maaşı görebiliyorsunuz.



