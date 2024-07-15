Son dakika: Emekli maaşına zamda gözler Kabine Toplantısı’nda… En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Uzmanı '12 bin TL’yi çok buldular’ diyerek düşünülen rakamı açıkladı

Son dakika haberi... SSK, Bağ-Kur, memur emekli zammı (4a, 4b, 4c) netleşmişti. Yüzde 24,73 SSK ve Bağ-Kur emeklisine, yüzde 19,31 ise Emekli Sandığı emeklilerine verilmişti. Ancak en düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur’da 10 bin TL olarak kaldı. Kök maaşı 8000 TL altında olanlar da aylıklarında artış göremedi. Emekliye ek zam düzenlemesinde kritik gün geldi çattı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları ne zama ödenecek? Kulislerde 12.000 TL’nin bile çok olduğu belirtilirken rakamın bundan da az olabileceği dile getiriliyor.

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KABİNE TOPLANTISI’NDA GÜNDEM EMEKLİLER

Milyonlarca emeklinin gözü, 16 Temmuz Salı günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı'nda olacak. Kök aylığının düşük olması nedeniyle zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekliyle ilgili çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Nihai kararın verilmesinin ardından zam oranı ve kapsamı netleşecek.

EMEKLİ DÜZENLEMESİ MASADA

En merak edilen başlık ise en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik çalışma. Zam miktarı ne kadar olacak, kök aylık mı artacak, hazine desteği mi devam edecek? Nihai karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra verilecek. Zammın kapsam ve oranının netleşmesiyle, yasa değişikliği için harekete geçilecek. Düzenlemenin zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekli ile sınırlı olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ 2024’TE KAÇ TL OLACAK?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş çok çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı. “Almış olduğumuz kulis bilgisine gör, ekonomi yönetimi ısrarla 12.000 TL’yi bile çok görüyor. Şu anda 12.000 TL bile kesinleşmiş değil. Ekonomi yönetimi ısrarla en fazla 11.500 olsun diyor. O da telaffuz ediliyor” ifadelerini kullandı.

MEMUR EMEKLİ MAAŞI İÇİN EŞİTLEME TALEBİ

Memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi arasındaki enflasyon farkının yüzde 5,42 olduğunu anımsatan SGK Başuzmanı Karakaş, 2,5 milyon kişi için eşitleme yapılması gerektiğini dile getirdi.

SGK BAŞUZMANI: SON BİR KEZ YÜKSEK SEYYANEN ZAM VERİLMELİ

Karakaş, “16 milyondan fazla emekliye ayırt etmeden son bir kez yüksek oranda seyyanen zam verilmeli. Sosyal sigortalar sistemi bir matematiktir, bir istatistiktir. Ondan sonra oransal olarak zam verilerek hesaplanmalıdır. Eğer Türkiye büyüyorsa, dünyanın en büyük 11’inci ekonomisi isek, Gayrisafi Milli Hasıla’da hız varsa emekliye, çalışana vereceksin kardeşim! O zaman bu büyümenin ne anlamı kaldı. Dolayısıyla bunu da kanuna koyacaksın. Emekli hakkını istiyor, lütuf istemiyor” dedi.

SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Memur emeklileri ayın 1'inden itibaren maaş aldıkları için zam onlara henüz yansıtılmadı. Daha sonra farklar ödenecek. SSK emeklileri ise 17'sinden sonra maaş alıyor. Bağ-Kur'luların maaş günleri ise 25'inden sonra başlıyor. Memurlar ise her ayın 15'inde aylıklarını alıyor. Eğer ayın 17’sine kadar bir karar alınmazsa ileri bir tarihte ek ödemelerle emeklilerin farkları hesaplara geçecek. Takvimi ise SGK belirleyecek.



