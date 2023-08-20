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Son dakika | Emekli maaşları 5 bin TL, ikramiyeler 150 bin TL artacak! 3600 ek gösterge müjdesi... Memur ve memur emeklileri bunu bekliyordu

20.08.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşme masasından çıkacak zam kararını beklerken gözler bir yandan da Ekim ayına çevrilmiş durumda. Meclis, mesaiye başladığında memurlara verilecek yeni haklar da gündemde olacak. Hükümet ,3600 ek göstergenin tüm memurları kapsayacağını belirtirken; emekli ikramiyeleri 150 bin TL, emekli maaşları ise 5 bin TL artacak. İşte tüm detaylar...

Son dakika | Emekli maaşları 5 bin TL, ikramiyeler 150 bin TL artacak! 3600 ek gösterge müjdesi... Memur ve memur emeklileri bunu bekliyordu

Son dakika: Memur ve memur emeklisinin gözü salı günü yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. 4. toplantıdan zam oranlarıyla ilgili yeni bir güncellemenin çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor ama hükümetten memurlar için yeni sözler geldi.

TÜM MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE GELİYOR

O sözlerden en dikkat çekici olanı 3600 ek göstergenin tüm memurlara verilmesi oldu. Daha önce 4 meslek grubuna; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelere verilen 3600 ek gösterge tüm memurlar için geçerli olacak. Böylece emekli olan memurların ikramiyelerinde ve maaşlarında ciddi bir artış olacak.

İKRAMİYELER 150 BİN TL, EMEKLİ MAAŞLARI 5 BİN TL ARTACAK

ATV Haber'e konuşan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeyi alan birinci derecedeki bir memurun emeklilik ikramiyesinde 150 bin TL ve üzeri bir artış olacağını söyleyebiliriz. Yine emekli maaşında da 4 bin 500-5 bin TL bir artış olacak." ifadelerini kullandı.

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3600 EK GÖSTERGEDEN KİMLER FAYDALANACAK?

3600 ek göstergeyi birinci kademeye yükselen memurları kapsayacak.

En fazla ikinci dereceye kadar yükselebilen ilkokul, ortaokul ve lise mezunu memurlara 3600 ek gösterge verilmeyecek. 9. dereceden başlayıp, 1. dereceye kadar yükselebilen önlisans ve lisans mezunları faydalanacak.

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EKİM AYINDA MECLİS'E GELECEK

Toplu sözleşme masasından çıkacak karara göre; 3600 ek göstergeyle ilgili düzenleme Ekim ayında Meclis açılır açılmaz gündeme gelecek.

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