Son dakika | Emekli maaşları için çok konuşulacak sözler! CHP lideri Özel: "Asgari ücret talebimiz otuz, altına biz yokuz"

Son dakika haberi: CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor. Özel'in gündeminde emekli maaşları ve asgari ücret zam oranı var.
"MİLLETİMİZ SAMİMİYETLERİNİ VİCDAN TERAZİSİNDE TARTIYOR"
İşte Özel'in konuşmasından öne çıkan mesajlar:
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5 çocuğu olan ve hurda toplamak zorunda olan bir kadın acıların en büyüğünü yaşadı.
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Sıkıştığında dönüp 'iki ayyaş' deyip sıkıştığında 'Keşke 10 yıl daha yaşasaydı' diyenlerin samimiyetini milletimiz vicdan terazisinde tartıyor.
- İktidarın ekonomi yönetimi kendine rasyonel. Asgari ücret 7 çeyrek altın alabiliyordu Tayyip bey geldiğinde, bugün 3 tane alabiliyor.
- Vatandaşın bütçe hakkını savunuyoruz! 1 Ocak'a kadar CHP hem komisyonda hem genel kurulda hem de 81 ilde sokak sokak, kapı kapı vatandaşın gerçek sorununu, AK Parti'nin sırtımıza vurduğu yükü, bundan nasıl çıkacağımızı konuşacaklar.
"HER EMEKLİYE BİR ASGARİ ÜCRET, 17 BİN LİRALIK MAAŞ BU AYDAN İTİBAREN YATIRILMALI"
- CHP olarak önümüzdeki 2 aydaki en önemli gündemi ifade etmek isteriz. CHP olarak buradan öneriyoruz; birinci önerimiz, emekli maaşı asgari ücrete denk olmalı ve derhal, bu ay her emekliye 1 asgari ücret, 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır.
"ASGARİ ÜCRET TALEBİMİZ OTUZ, BUNUN ALTINDA BİZ YOKUZ!"
- 1 Ocak'ta asgari ücret zamlanacak. Bir asgari ücretlinin gerçek enflasyonu nedir? Enflasyon bugün yüzde 50. Zam verirken yüzde 50 verse 24 bin lira vermesi gerekiyor. Seneye bu vakte, 14 ay sonrasına kadar 21 bin lira asgari ücret verme hesabında olanlar var. Biz bir asgari ücretli parayı nereye harcar diye baktık. 17 bin liraya sadece bir yılda asgari ücretlinin muhatap olduğu enflasyon oranı verilirse hesap ortadadır; asgari ücret talebimiz otuz, bunun altında biz yokuz! Bu memleketi size dar edeceğiz!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır