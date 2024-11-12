FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika | Emekli maaşları için çok konuşulacak sözler! CHP lideri Özel: "Asgari ücret talebimiz otuz, altına biz yokuz"

Son dakika | Emekli maaşları için çok konuşulacak sözler! CHP lideri Özel: "Asgari ücret talebimiz otuz, altına biz yokuz"

12.11.2024 14:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP'den emekliler için çok konuşulacak öneri! Emekli maaşının asgari ücrete denk olmasını savunan Özgür Özel, "Her emekliye bir asgari ücret, 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır" dedi. Özel ayrıca CHP'nin asgari ücret önerisini "Asgari ücret talebimiz otuz, bunun altında biz yokuz" sözleriyle bildirdi.

Son dakika | Emekli maaşları için çok konuşulacak sözler! CHP lideri Özel: "Asgari ücret talebimiz otuz, altına biz yokuz"

Son dakika haberi: CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor. Özel'in gündeminde emekli maaşları ve asgari ücret zam oranı var.

"MİLLETİMİZ SAMİMİYETLERİNİ VİCDAN TERAZİSİNDE TARTIYOR"

İşte Özel'in konuşmasından öne çıkan mesajlar:

  • 5 çocuğu olan ve hurda toplamak zorunda olan bir kadın acıların en büyüğünü yaşadı.

  • Sıkıştığında dönüp 'iki ayyaş' deyip sıkıştığında 'Keşke 10 yıl daha yaşasaydı' diyenlerin samimiyetini milletimiz vicdan terazisinde tartıyor.

  • İktidarın ekonomi yönetimi kendine rasyonel. Asgari ücret 7 çeyrek altın alabiliyordu Tayyip bey geldiğinde, bugün 3 tane alabiliyor.

Ekran görüntüsü 2024-11-12 135129

  • Vatandaşın bütçe hakkını savunuyoruz! 1 Ocak'a kadar CHP hem komisyonda hem genel kurulda hem de 81 ilde sokak sokak, kapı kapı vatandaşın gerçek sorununu, AK Parti'nin sırtımıza vurduğu yükü, bundan nasıl çıkacağımızı konuşacaklar.

Ekran görüntüsü 2024-11-12 135309

"HER EMEKLİYE BİR ASGARİ ÜCRET, 17 BİN LİRALIK MAAŞ BU AYDAN İTİBAREN YATIRILMALI"

  • CHP olarak önümüzdeki 2 aydaki en önemli gündemi ifade etmek isteriz. CHP olarak buradan öneriyoruz; birinci önerimiz, emekli maaşı asgari ücrete denk olmalı ve derhal, bu ay her emekliye 1 asgari ücret, 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır.

"ASGARİ ÜCRET TALEBİMİZ OTUZ, BUNUN ALTINDA BİZ YOKUZ!"

  • 1 Ocak'ta asgari ücret zamlanacak. Bir asgari ücretlinin gerçek enflasyonu nedir? Enflasyon bugün yüzde 50. Zam verirken yüzde 50 verse 24 bin lira vermesi gerekiyor. Seneye bu vakte, 14 ay sonrasına kadar 21 bin lira asgari ücret verme hesabında olanlar var. Biz bir asgari ücretli parayı nereye harcar diye baktık. 17 bin liraya sadece bir yılda asgari ücretlinin muhatap olduğu enflasyon oranı verilirse hesap ortadadır; asgari ücret talebimiz otuz, bunun altında biz yokuz! Bu memleketi size dar edeceğiz!

Ekran görüntüsü 2024-11-12 140017Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı, kuvvetli sağanak, soğuk hava… Bu tarihe dikkat!

Kar yağışı, kuvvetli sağanak, soğuk hava… Bu tarihe dikkat!

Arkalarında mafya var! 1 milyon dolar ödeme, Gürcistan'da Arnavutluk'ta Makedonya'da satın alınan kulüpler işte her şeyin perde arkası

Arkalarında mafya var! 1 milyon dolar ödeme, Gürcistan'da Arnavutluk'ta Makedonya'da satın alınan kulüpler işte her şeyin perde arkası

Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

Altın için 'Yılın son fırsatı' dedi! Tarih verdi 'O güne kadar...'

Altın için 'Yılın son fırsatı' dedi! Tarih verdi 'O güne kadar...'

Akaryakıtta çip dönemi! Hangi araçlara takılacak, kaç TL?

Akaryakıtta çip dönemi! Hangi araçlara takılacak, kaç TL?

'Daha çok kazandık' Mühendisti, istifa edip memlekete döndü

'Daha çok kazandık' Mühendisti, istifa edip memlekete döndü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.