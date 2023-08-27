SON DAKİKA | Emekli maaşlarına zam için 3 formül! Seyyanen zam, refah payı ve taban maaşlarının değişmesi... Geri sayım başladı

Son dakika: Emeklilerin gözü kulağı maaş zammına çevrilmiş durumda. Temmuz ayında ek iyileştirmeyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam gelmiş, ancak söz konusu yüzde 25'lik zam özellikle 7.500 TL'nin altında kök maaşlarda artışı taban maaşın üzerine çıkarmadığı için bir kısım emeklinin maaşı değişmedi. Değişse de çok küçük bir artış yaşandı.

SON DAKİKA: EMEKLİLER İÇİN 3 FARKLI ZAM FORMÜLÜ MASADA

Temmuz ayında emekli maaşlarına zammın beklentilerin altında kalmasıyla, başta en düşük aylıklarda olmak üzere emekliler için bir ara zam formülü gündeme geldi.

Emekli maaşlarına zam için çalışmalar başlarken, söz konusu iyileştirmenin Ocak ayında ya da TBMM'nin Ekim ayına yeniden açılmasıyla yapılması gündeme geldi.

EMEKLİ MAAŞLARINA SEYYANEN ARTIŞ GÜNDEMDE

Yeni Asır'da yer alan habere göre; emekli zammı için 3 formül masada. İlk formül olarak 7.500 TL'nin altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktar ile seyyanen artışla emekli maaşlarına zam yapılması masada.

REFAH PAYI DA SEÇENEKLER ARASINDA! ! OCAK AYINDAN ÖNCE...

İkinci bir seçenek olarak ise refah payı yani enflasyon oranının üzerinde bir artış kulislerde konuşuluyor. Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranının iyileştirmeyle yükseltilebileceği belirtiliyor. Söz konusu düzenleme hayata geçerse Ocak ayının beklenmesi de gerekmeyecek. Belirlenen tarihte belirlenen yüzdelik oranda artış yapılabilinecek.

'TABAN MAAŞLARI YENİDEN BELİRLENSİN' ÖNERİSİ

Konuşulan son formül ise emekli taban maaşının yeniden belirlenmesi. Nisan ayında yapıldığı gibi bir ara formül ile taban maaşın yükseltilebileceği de belirtiliyor. Bu durumda düşük maaş alanlar için yeni bir seyyanen artış gündeme gelmiş olacak.



