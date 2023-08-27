FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Emekli maaşlarına zam için 3 formül! Seyyanen zam, refah payı ve taban maaşlarının değişmesi... Geri sayım başladı

SON DAKİKA | Emekli maaşlarına zam için 3 formül! Seyyanen zam, refah payı ve taban maaşlarının değişmesi... Geri sayım başladı

27.08.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Emekli maaş zammı milyonlarca vatandaş gelecek haberlere kilitlenmiş durumdayken 'Emekli maaşlarına ne kadar zam olacak? Emekli maaşları artacak mı?' sorularına yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşların zam için çalışmaların yapıldığını açıklamasıyla kulisler de hareketlendi. Masada emekli maaş zammı için 3 farklı formülün masada oluğu iddia edildi. Buna göre seyyanen zam, refah payı ve taban maaşlarının yeninden belirlenmesi gündemde. İşte detaylar.

SON DAKİKA | Emekli maaşlarına zam için 3 formül! Seyyanen zam, refah payı ve taban maaşlarının değişmesi... Geri sayım başladı

Son dakika: Emeklilerin gözü kulağı maaş zammına çevrilmiş durumda. Temmuz ayında ek iyileştirmeyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam gelmiş, ancak söz konusu yüzde 25'lik zam özellikle 7.500 TL'nin altında kök maaşlarda artışı taban maaşın üzerine çıkarmadığı için bir kısım emeklinin maaşı değişmedi. Değişse de çok küçük bir artış yaşandı.

SON DAKİKA: EMEKLİLER İÇİN 3 FARKLI ZAM FORMÜLÜ MASADA

Temmuz ayında emekli maaşlarına zammın beklentilerin altında kalmasıyla, başta en düşük aylıklarda olmak üzere emekliler için bir ara zam formülü gündeme geldi.

Emekli maaşlarına zam için çalışmalar başlarken, söz konusu iyileştirmenin Ocak ayında ya da TBMM'nin Ekim ayına yeniden açılmasıyla yapılması gündeme geldi.

fdsgsg

EMEKLİ MAAŞLARINA SEYYANEN ARTIŞ GÜNDEMDE

Yeni Asır'da yer alan habere göre; emekli zammı için 3 formül masada. İlk formül olarak 7.500 TL'nin altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktar ile seyyanen artışla emekli maaşlarına zam yapılması masada.

REFAH PAYI DA SEÇENEKLER ARASINDA! ! OCAK AYINDAN ÖNCE...

İkinci bir seçenek olarak ise refah payı yani enflasyon oranının üzerinde bir artış kulislerde konuşuluyor. Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranının iyileştirmeyle yükseltilebileceği belirtiliyor. Söz konusu düzenleme hayata geçerse Ocak ayının beklenmesi de gerekmeyecek. Belirlenen tarihte belirlenen yüzdelik oranda artış yapılabilinecek.

thumbs_b_c_6c118515ea9fcb48a49e512d84e2bfcb

'TABAN MAAŞLARI YENİDEN BELİRLENSİN' ÖNERİSİ

Konuşulan son formül ise emekli taban maaşının yeniden belirlenmesi. Nisan ayında yapıldığı gibi bir ara formül ile taban maaşın yükseltilebileceği de belirtiliyor. Bu durumda düşük maaş alanlar için yeni bir seyyanen artış gündeme gelmiş olacak.

İlginizi Çekebilir

Talimat verildi: 81 ilde denetim! O satışlara ceza yağacak

Talimat verildi: 81 ilde denetim! O satışlara ceza yağacak

 Zamlı maaş için net ipucu veren kararlar!

Zamlı maaş için net ipucu veren kararlar!

 Bu sözlerle uyardılar: "Piyasa daralacak, kimse ev alamayacak"

Bu sözlerle uyardılar: "Piyasa daralacak, kimse ev alamayacak"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resmi davetimiz yok fakat...Resmi davetimiz yok fakat...
Zamlı maaş için net ipucu veren kararlar!Zamlı maaş için net ipucu veren kararlar!
Bu sözlerle uyardılar: "Piyasa daralacak, kimse ev alamayacak"Bu sözlerle uyardılar: "Piyasa daralacak, kimse ev alamayacak"
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Zam son dakika

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.