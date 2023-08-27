Zamlı memur maaşı için son sözü 4 kez onlar söyledi! Yeni rakam için ipucunu Hakem Heyeti'nin önceki kararları verdi

Toplu sözleşme görüşmelerinde artık son düzlüğe girildi. Memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025'teki zam oranı günler içinde belli olacak. Top Hakem Heyeti'nde. Memur-Sen'in başvurusu üzerine kurul mesaiye başladı. Peki Hakem Heyeti memurlar için geçmişte hangi kararları almıştı? İşte detaylar...

YÜZDE 45'LİK KARAR

Memurlar 2024 için yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40, toplamda yüzde 110'luk zam teklifini masaya getirdi. Hükümet ise 2024 için yüzde 25 oranında teklif sundu. Böylece istenen ile teklif edilen zam oranları arasındaki fark yüzde 45 oldu. SGK uzmanı İsa Karakaş da verilecek kararı "Hakem Kurulu aradaki yüzde 45'lik fark üzerinden karar vermek zorunda" sözleriyle ifade etmişti.

KURUL DAHA ÖNCE 4 KEZ DEVREYE GİRDİ

Show Haber'de yer alan habere göre memur zammında daha önce 4 kez Hakem Kurulu devreye girmişti. Kurul, hükümetin son teklifiyle paralel kararlara imza atmıştı.

2013, 2020 ve 2021'de hükümetin son teklifiyle Hakem Heyeti'nin kararı aynı olmuştu.

EK TALEPLERDE DE NOKTAYI KURUL KOYACAK

Memurların 2650 TL kira yardımı ve 4850 TL bayram ikramiyesi talepleri de vardı. Hakem Kurulu zam oranı gibi o talepleri de karara bağlayacak.

Mesaiye başlayan 11 kişilik heyet kararını 31 Ağustos'a dek verecek.

