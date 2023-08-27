İkinci eve daha az kredi dönemi! BDDK'nın kararı sonrası bu sözlerle uyardılar: Piyasa daralacak, kimse ev alamayacak!

BDDK, konut kredileriyle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Alınan yeni kararla birlikte bunda böyle ikinci evini alanlar daha az kredi kullanacak. Alınan karara göre vatandaşlar, ikinci ve sonrası konut alımında alacakları ev değerinin yüzde 22,5'i kadar kredi kullanabilecek.

"İNSANLAR EV ALAMAZ. KİMSE DE ŞUAN NAKİT YOK"

Düzenleme emlak sektörünü şaşırttı. Show Haber'e konuşan Gayrimenkul Danışmanı Resul Macit "İnsanlar ev alamaz. Kimse de şuan nakit yok. 5 milyona satılan bir evin 4 milyonunu nakit çıkaramaz." dedi.

"PİYASAYI TAMAMEN DARALTACAK"

Bir diğer Gayrimenkul Danışmanı Abdülrahman Yeşiltaş da "Piyasayı tamamen daraltacak gibi gözüküyor. Yabancıların parası olduğu için onlar alıyor" diye konuştu.

KONUT KREDİSİ DEĞER ORANI YÜZDE 75 DARALTILDI

Yapılan düzenleme ile konut kredisi değer oranı yüzde 75 daraltılmış oldu. Ayrıca ikinci konut için alınacak kredilerde yüzde 35 risk ağırlığı yerine yüzde 50 risk ağırlığı uygulanacak.



