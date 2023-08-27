FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. İkinci eve daha az kredi dönemi! BDDK'nın kararı sonrası bu sözlerle uyardılar: Piyasa daralacak, kimse ev alamayacak!

İkinci eve daha az kredi dönemi! BDDK'nın kararı sonrası bu sözlerle uyardılar: Piyasa daralacak, kimse ev alamayacak!

27.08.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BDDK, özellikle gayrimenkul yatırımcılarını üzecek, yeni bir karar aldı. Söz konusu kararla artık, ikinci ve sonrası konut alımlarında, kredi oranı daha az olacak. Uzmanlar söz konusu kararla birlikte ev satışların azalacağını belirtiyor. Peki, ikinci ev için ne kadar kredi kullanabilirsiniz? işte yanıtı...

İkinci eve daha az kredi dönemi! BDDK'nın kararı sonrası bu sözlerle uyardılar: Piyasa daralacak, kimse ev alamayacak!

BDDK, konut kredileriyle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Alınan yeni kararla birlikte bunda böyle ikinci evini alanlar daha az kredi kullanacak. Alınan karara göre vatandaşlar, ikinci ve sonrası konut alımında alacakları ev değerinin yüzde 22,5'i kadar kredi kullanabilecek.

"İNSANLAR EV ALAMAZ. KİMSE DE ŞUAN NAKİT YOK"

Düzenleme emlak sektörünü şaşırttı. Show Haber'e konuşan Gayrimenkul Danışmanı Resul Macit "İnsanlar ev alamaz. Kimse de şuan nakit yok. 5 milyona satılan bir evin 4 milyonunu nakit çıkaramaz." dedi.

GFFDGD

"PİYASAYI TAMAMEN DARALTACAK"

Bir diğer Gayrimenkul Danışmanı Abdülrahman Yeşiltaş da "Piyasayı tamamen daraltacak gibi gözüküyor. Yabancıların parası olduğu için onlar alıyor" diye konuştu.

KONUT KREDİSİ DEĞER ORANI YÜZDE 75 DARALTILDI

Yapılan düzenleme ile konut kredisi değer oranı yüzde 75 daraltılmış oldu. Ayrıca ikinci konut için alınacak kredilerde yüzde 35 risk ağırlığı yerine yüzde 50 risk ağırlığı uygulanacak.

thumbs_b_c_3b7fc94bd1fdce11d3578bd19c3447ab


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zamlı maaş için net ipucu veren kararlar!Zamlı maaş için net ipucu veren kararlar!
Bakan Şimşek'ten TL açıklaması! O sektörü işaret etti: Patlama yaşıyorBakan Şimşek'ten TL açıklaması! O sektörü işaret etti: Patlama yaşıyor
KKM'yi tarihe gömecek ikinci hamle!KKM'yi tarihe gömecek ikinci hamle!
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi ev sahibi

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ev sahibini öldürdü! Kiracılardan paraları alarak kayıplara karıştı

Ev sahibini öldürdü! Kiracılardan paraları alarak kayıplara karıştı

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.