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Son dakika | Emekli, memur maaşları ve asgari ücret Erdoğan'a soruldu! 'Enflasyonun üzerinde muamele edeceğiz'

20.11.2024 13:07
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılı emekli, memur ve asgari ücret maaş zammı ilgili konuştu. Enflasyonun seyrine dikkat çeken Erdoğan "Ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi. Erdoğan ayrıca "Aynı prensipler çerçevesinde hareket edeceğiz ve enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz" mesajını verdi.

Son dakika | Emekli, memur maaşları ve asgari ücret Erdoğan'a soruldu! 'Enflasyonun üzerinde muamele edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan açıklamasında milyonlarca asgari ücretli, emekli ve memurun beklediği 2025 yıl zam oranları ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Zam oranı hakkında önemli ipuçları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon oranlarını işaret ederek “Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın bu açıklamaları zam oranın enflasyonun biraz üstünde bir rakam olarak gerçekleşeceği şeklinde yorumlandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Brezilya dönüşü uçakta yöneltilen maaş zammı sorusu ve cevabı:

EMEKLİ-MEMUR ZAMLARI: ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

SORU: Malum yine yıl sonu ve herkesin gözü kulağı hem çalışanların hem emeklilerin maaşlarındaki artışlarda ama biz biliyoruz ki esas mesele alım gücü efendim. Enflasyonda bir düşüş var ve bu düşüş önümüzdeki dönem hem çalışanın hem emeklinin hayatına nasıl yansıyacak acaba?

Bizim amacımız vatandaşımızın toplumun bütün kesimlerini alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır. Bunun da yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmekten geçer. İlk yılımızı dezenflasyona geçiş olarak öngörmüştük. Mayıs ayından bu yana enflasyonda düşüş var ve bu düşüş devam edecek. 2025 yılında özellikle hem para politikasının gecikmeli etkisi hem maliye politikasında bütçe açığının azalması hem de fiyatları bir şekilde bütçe imkanları çerçevesinde enflasyon hedefi paralelinde oluşturmamız enflasyonu düşürmeye devam edecek. Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında.

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“ENFLASYONUN ÜZERİNDE MUAMELE EDECEĞİZ”

Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi. Muhalefet bu konuyu istismar ediyor ama biz önümüzdeki dönemde de aynı prensipler çerçevesinde hareket edeceğiz ve enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz. Ama aslolan enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesidir. Vatandaşlarımızın aldığı temel mallarda enflasyon yüzde 28,5. Sebze meyve gıda dahil mallarda ise yüzde 40 civarında. Enflasyonu şu anda biraz yüksek tutan kira ve özel eğitim gibi hizmetlerdeki enflasyondur. Enflasyon kalıcı bir düşüş trendine girdi, inşallah bu şekilde de yoluna devam edecek.

“YENİ BİR ADIM DAHA ATMAYI PLANLIYORUZ”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli bir açıklama da kırmızı et ithalatı ile ilgili geldi. Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak yeni bir adım daha atmayı planladıklarını duyurdu. Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Burada şunu da söylemek isterim: Yeni bir adım daha atmayı planlıyoruz. Bu da büyükbaş hayvan ithalini yaparak kırmızı ete çok daha iyi imkanlarla erişimini sağlamaktır. Bunu Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile de değerlendirdik. Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye gerekirse süratle Uruguay’dan Brezilya’dan bu büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim. Bunu değerlendireceğiz ve bu adımları da atacağız.”

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Recep Tayyip Erdoğan
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