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Son Dakika: Emekli ve memura Ocak zammı için dikkat çeken tahmin! En düşük memur maaşı ve emekli maaşı ne kadar olacak?

31.12.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Memur ve emekli zammı için kesin oran 3 Ocak'ta belli olacak. Ayrıca memur maaşı ve emekli maaşı için bir iyileştirme de yapılacak. Peki, memur maaşları ve emekli maaşları için yapılacak zam ile birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte memur maaş zammı ve emekli maaş zammı ile ilgili merak edilen tüm detaylar!

Son Dakika: Emekli ve memura Ocak zammı için dikkat çeken tahmin! En düşük memur maaşı ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberine göre milyonlarca memur ve emekli, Ocak zammı için 3 Ocak'a kilitlenirken, memur maaşı ve emekli maaşı zammı için ipucu da geldi. AA'nın 21 ekonomistle yaptığı ankette Aralık enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 8.54 oldu.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.91 çıkacak. Ocak'ta yüzde 5 zam ve 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 21.91'i (yüzde 5 zam + 16.91 enflasyon farkı) bulacak.

Takvim'in haberine göre, bu tahminler ile en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 818 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 239 liraya, memur emeklilerinde 3 bin 993 liraya yükselecek.

SSK emeklilerinde de en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 3 bin 146 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 950 liraya çıkacak.

Aile yardımı hariç en düşük memur aylığı ise 5 bin 279 lira seviyesine yükselecek.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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