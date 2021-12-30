SON DAKİKA |Emekli zammı 2022'de ne olacak? Kritik tarih 3 Ocak... Ocak ayı zamlı emekli maaşında son durum

2022 emekli ve memur maaş zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonunda. Asgari ücrete yapılan yüzde 50.5'lik zammın ardından gözler, 2022 emekli ve memur zam oranlarına çevrildi. Emekli ve memurları umutlandıran açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nebati, "Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım, Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak" dedi. İşte 2022 emekli ve memur zammında son durum...

"SIRA EMEKLİLERDE HAKKINI VERMEK LAZIM"

Emekli ve memurun dört gözle beklediği zamma ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapmışsınız, kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış. Şimdi sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım" ifadelerini kullandı.

Ek olarak tahmini enflasyon artışıyla beraber aile yardımı hariç en düşük memur maaşının 5 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Bu artışa ilaveten ekstra iyileştirme için çalışmaları sürüyor.

AK PARTİLİ ÖZKAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TGRT Haber'de konuk olduğu programda ''Emekliye nasıl bir zam yapmayı düşünüyorsunuz yüzde 50 olur mu?" sorusuna cevap verdi.

"ORAN ASGARİ ÜCRET ARTIŞINA YAKIN BİR DÜZENLEME OLACAK"

Özkan, "Asgari ücretteki fedakarlığın emekli zammında da yapılacağını" söyleyerek, "Vatandaşlarımıza bugüne kadar ne faize, ne enflasyona ne de kur kumpaslarına yenik düşürmedik. He daim aldığımız kararlarla satın alma güçlerini artıra artıra bugüne geldik. Demek oluyor ki geçen seneki emekli maaşlarıyla küresel enflasyon salgınına karşı vatandaşımızın ekonomik durumunu güçlendirecek bir rakam olacak. Oran olarak asgari ücret artışına yakın bir düzenleme olacak. Cumhurbaşkanımızın ekonomi ile ilgili müjdeleri de bu istikamettedir. Emekliye yapılacak zam da asgari ücrete zammına yakın olacak." dedi.

2022 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranından sonra yapılacak zam oranı da belli olacak.

TÜİK, 2021 yılının Aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

YÜZDE 16-17 ZAM BEKLENTİSİ

Gelecek yılın ilk yarısında 400 lira, ikinci yarısında 428 lira olacak Ayrıca ek zam da yapılacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ek zammın 15 Ocak tarihine yetişeceğini söylemişti. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 16-17 civarında zam alacağına işaret ediyor.

2022 İÇİN MEMUR VE EMEKLİYE İLAVE ZAM

SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylık enflasyon zammının yüzde 15 civarında olması bekleniyor. Bu artışa ilaveten ekstra iyileştirme için çalışmalar sürüyor. Geçen yıl olduğu gibi düşük aylıklara ilave artışın yüksek tutulması ya da taban aylığın artırılması, 6 aylık enflasyona refah payı eklenmesi, seyyanen artış seçenekler arasında bulunuyor.



