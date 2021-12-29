FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: 2022 emekli ve memur zammı belli oldu mu? Prof.Dr. Sefer Şener canlı yayında açıkladı

Son dakika: 2022 emekli ve memur zammı belli oldu mu? Prof.Dr. Sefer Şener canlı yayında açıkladı

29.12.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ve memur 2022 zammıyla ilgili son dakika gelişmesi... Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte gözler emekli ve memur zammına çevrildi. Emekli ve memura yapılacak zam 3 Ocak pazartesi açıklanacak. Aralık ayı enflasyonuna göre şekillenecek. Öte yandan Prof. Dr. Sefer Şener, memur ve emeklilere yapılacak maaş zammı ile ilgili beklentisini açıkladı.

Milyonlarca emekli ve memur 3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon rakamlarını bekliyor. Asgari ücretin 4 bin 253 TL olmasının ardından emekli ve memur maaşlarına da yüksek oranda bir zam yapılması bekleniyor.Pazartesi günü açıklanacak kritik rakama göre devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. İşte 2022 emekli ve memur zammında son durum...

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

3 Ocak’ta enflasyon rakamları açıklanacak. Hükümet asgari ücret konusunda iyi bir sınav verdi. Aynı beklenti memur ve memur emeklileri için de oluşmaya başladı. Son açıklanan kasım enflasyonu 21,30 seviyesindeydi. Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi 22-23 seviyelerine çıktı. Öngörülen seviyeye kadar hükümet artış yapacaksa böyle bir beklenti içerisinde girildi. İlk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı. İkinci 6 ay için yüzde 7 artı enflasyon farkı zaten söylenmişti.

"DEĞİŞİK RAKAMLAR VE BEKLENTİLER VAR"

Son 6 aylık döneme ilişkin enflasyon verisinin ne geleceği önemlidir. Yüzde 10 mu gelecek, 13 mü gelecek değişik rakamlar ve beklentiler var. Ancak bu piyasanın beklentileri doğrultusunda dahi gelse yada çok az altında dahi gelse mutlak suretle ayın 15’ine kadar hükümet memurlarla ilave artış konusunda görüşme yapacaktır şeklinde toplum beklenti içerisine girmiş durumdadır.

Enflasyon oranının ne çıkacağı yıl sonu enflasyonunun hangi rakam çıkacağı önem arz etmeye başladı. Beklentilerin üzerinde rakam gelirse piyasalarda o zaman biz ocak ayının 15’ine kadar memurlarda da böyle bir artışı görebileceğiz. Asgari ücretteki gibi bir artış için memurlarımızı bir beklentiye sokmayalım. Zam artı enflasyon farkı diyoruz. İlk 6 ay için yüzde 5 zam zaten verildi. Bu yüzde 5’in üzerine gelecek enflasyon farkının ne kadar geleceğini konuşmaya başladık.

Hem sayın bakanın açıklamalarından hem de toplumun beklentilerinden anladığımız kadarıyla yüzde 5’in üzerinde ilave yapılacağı öngörülüyor. Enflasyondaki artıştan en az şekilde etkilenecek şekilde bir artış yapılmazsa bu memurlara yönelikte bir beklentiye dönüşmüş durumdadır.

"MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİ RAHATLATACAKTIR"

Enflasyon oranının üzerine gelecek her artış asgari ücretliyi ve memur ve memur emeklisini rahatlatacaktır. Hükümette olumlu ve ılımlı bakıyor. Bütçe dengeleri vs göz önüne alınacak enflasyonun nereye gideceği de bundan sonraki süreçte göz önüne alınacak ve bu zamlar tekrardan gözden geçirilip yeniden yapılacaktır. Memur ve memur emeklilerinin de enflasyona ezdirilmeyecek şekilde bir ortalama artışta bulunulacağını gösteriyor.

ENFLASYON NE OLACAK?

Bizlerin yaptığı hesaplar da var. Şöyle söyleyelim net bir rakam vermeyelim ama gördüğümüz kadarıyla Türkiye yıl sonu enflasyon rakamını kasım ayında açıklanan 21.30’un üzerinde tamamlamış olacaktır. Yüzde 23-25 aralığında tamamlayacak. Buradaki beklenti şuradan kaynaklanıyor enflasyon kalemleri hesaplanırken gıdanın payı yüzde 25 oradaki rakamları da düşündüğümüzde diğer taşıtlardaki enerji fiyatlarındaki ivmelenmeyi düşündüğümüzde bu rakamları tahmini olarak elde ediyoruz.

2022 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olacak. Bu yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak.

Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Bu oranın enflasyon farkıyla beraber yüzde 15.7 civarında olması bekleniyor.

nebati1

BAKAN NEBATİ'DEN ZAM AÇIKLAMASI: SIRA EMEKLİLERDE

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati önceki akşam A Haber ve A Para ortak yayında emekli ve memurun dört gözle beklediği zamma ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapmışsınız, kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış. Şimdi sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım. Zam oranında sayın Cumhurbaşkanı gerekeni açıklar. Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak. Yapılacak düzenleme, bütçede disiplinsizliğe yol açmayacak. Ona göre hesap kitap yapılacak. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
PARTNER"Arkadaşız""Arkadaşız"
2022 Emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? 2022 Emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak?
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarih verildi! Marketlerde fiyatlar yüzde 40 düşecek

Tarih verildi! Marketlerde fiyatlar yüzde 40 düşecek

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

Emekli ve memura yüksek zam için yeşil ışık!

Emekli ve memura yüksek zam için yeşil ışık!

Ünlü ekonomistten çarpıcı 2022 yorumu: Uçacak

Ünlü ekonomistten çarpıcı 2022 yorumu: Uçacak

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

Otomobilde fiyat farkı açıldı! Esnaftan dikkat çeken ‘stokçu’ iddiası…

Otomobilde fiyat farkı açıldı! Esnaftan dikkat çeken ‘stokçu’ iddiası…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

Maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

Dolar düştü! Fiyatlarda yüzde 30 indirim yaptılar

Dolar düştü! Fiyatlarda yüzde 30 indirim yaptılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.