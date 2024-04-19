SON DAKİKA | Emekli zammı bekleyenler dikkat! 6 aylık enflasyon için Merkez Bankası'ndan yeni veri: En düşük emekli maaşı ne olacak?

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Milyonlarca emeklinin gözü temmuzda alacağı zammı belirleyecek enflasyon verisinde. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,19 oldu. Verilerle emeklinin alacağı zam oranını hesapladık.

TEMMUZ ÖNCESİ ZAM KAPISI KAPANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla temmuz ayı öncesi seyyanen zam kapılarını kapattı. Bakan Işıkhan, "Temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak." açıklamasını yaptı.

3 AYLIK BAĞ-KUR, SSK EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in verilerine göre, 2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış gösteren enflasyon, Mart ayında yüzde 3,16 arttı. Yıllık artış ise yüzde 68,50 seviyesine geldi. TÜİK verilerine göre 4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 15,05 olarak hesaplandı.

MERKEZ BANKASI'NIN VERİLERİYLE 6 AYLIK ENFLASYON İÇİN İPUCU GELDİ

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78

iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 olmuştu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.

EMEKLİNİN ZAM ORANINI HESAPLADIK

Merkez Bankası verilerine göre hesapladığımızda emeklileri temmuz ayında yüzde 25,39 zam bekliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Temmuz ayında emekliler için en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması beklentiler arasındaydı. Ancak Bakan Işıkhan, en düşük emekli maaşının 17 bin TL'ye çıkarılmayacağını söyledi.

Işıkhan'ın açıklamasının ardından en düşük emekli maaşı için beklentiler 12 ve 13 bin TL rakamlarıyla değişti.

MEMUR ZAMMINDA TOPLU SÖZLEŞME DEVREYE GİRİYOR

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacaktı. Memurlar Mart ayından enflasyon farkını da garantilemiş oldu.







