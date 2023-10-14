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  4. SON DAKİKA: Emekli zammı için Bakan Işıkhan’dan açıklama: Ocak zammı için formül belli olmuştu: Enflasyon üzerine 7-8 puanlık refah payı yolda…

SON DAKİKA: Emekli zammı için Bakan Işıkhan’dan açıklama: Ocak zammı için formül belli olmuştu: Enflasyon üzerine 7-8 puanlık refah payı yolda…

14.10.2023 15:15 | Son Güncelleme:
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Emekliye 5 bin TL ikramiye verileceğinin açıklanmasının ardından tüm gözler Ocak ayına çevrildi. 2024 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? sorusu milyonların gündeminde kalmaya devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan son dakika emekli maaşı zammı açıklaması geldi. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar…

SON DAKİKA: Emekli zammı için Bakan Işıkhan’dan açıklama: Ocak zammı için formül belli olmuştu: Enflasyon üzerine 7-8 puanlık refah payı yolda…

Son dakika haberi… 7.500 TL olarak uygulanan 'En düşük emekli maaşı' Ocak 2024’te enflasyon ve refah payı ile artacak. 16 milyona yakın kişiyi ilgilendiren emekliye zam düzenlemesinde formülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıklarken, Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Vedat Işıkhan da kritik bir mesaj verdi.

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BAKAN IŞIKHAN’DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşı zammı için yılbaşında enflasyona ek olarak refah payı verileceğini söyleyerek bir nevi formülü açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından milyonların gözü Ankara’ya çevrilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bir açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan, "Hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu üzere 12,2 milyon emeklimizi kapsayan 5 bin liralık ödememizin kararını açıkladık. İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız. Ben buradan bir kez daha hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

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EMEKLİYE ZAMDA 3 AYLIK ORAN NETLEŞTİ

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Eylül ayında aylık bazda yüzde 4,75, yıllık bazda ise yüzde 61,53 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. Tüm bunlarla beraber 3 aylık enflasyon rakamı da yüzde 25,11 olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11, enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı ise yüzde 35,73 oldu. Ocak zammı için nihai rakamlar Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranının belli olması sonrası netleşecek.

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MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI YÜZDE 50’Yİ AŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde artık 'Enflasyon beklentileri'ne göre ücret düzenlemelerinin yapılacağının sinyalini vermişti. Bu kapsamda Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 olması bekleniyor. Buna göre 2023 yılının 2. yarısı için enflasyon oranı yüzde 39,61 olarak hesaplandı. 6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç Ocak zammı olarak beklentilere girmiş olurken, memurlar enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı alacak. Yüzde 67,22'lik yıllık enflasyon beklentisine göre Emekli Sandığı emeklisi için oran 51,46 olarak hesaplandı.

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‘ENFLASYONA EK 7-8 PUANLIK REFAH PAYI’ BEKLENTİSİ

Milliyet’e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, “Her ne kadar sayın Bakan Işıkhan’ın yüzde 38 civarında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam yapılacağını tahmin etse de bu oran verilecek enflasyon farkıdır. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımızın mutlaka refah payı artışı yapacağını, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zammın, asgari ücretliye yapılacak zammın yüzde 50 civarında olacağı düşüncesindeyiz. Yüzde 38 oranı enflasyon farkı ile ilgili bir oran. Enflasyon farkının da bunun üzerinde gerçekleşeceği yaklaşık yüzde 41-42 civarında gerçekleşeceği ve bunun üzerine de yüzde 7-8 puanlık refah payı artışı verileceği, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 50 oranında artış yapılacağını öngörebiliriz” dedi.

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“Burada yüzde 50 artışa göre en düşük SSK, Bağ-Kur emeklisinin maaşının 7 bin 500 TL’den 11 bin 250 TL’ye çıkmasını öngörüyoruz” ifadelerini kullanan Kurtuluş, “En düşük memur emeklisi maaşının ise yüzde 50 oranında artışla 9 bin 876 TL’den 14 bin 814 TL’ye yükselmesini bekliyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.


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emekli zammı

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