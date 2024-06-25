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SON DAKİKA: Emekli zammı, memur maaşı, kıdem, yardımlar… 7’den 77’ye herkesin merak ettiği tablo: Takvim ortaya çıktı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.06.2024 07:48
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Son dakika haberi… 3 Temmuz’da milyonların geliri yeniden belirlenecek. En düşük emekli maaşı düzenlemesi ile emekli zammı, memur maaş zammı, destek ödemeleri, kıdem tazminatı gibi alanlarda 6 aylık enflasyon farkı ile yeni rakamlar netleşecek. SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun yanında çalışan, çalışmayan birçok kişinin merak ettiği yeni zamlar için tablo üç aşağı beş yukarı netleşti. Peki kim ne kadar maaş alacak? İşte ödeme takvimi ve haberin detayları…

SON DAKİKA: Emekli zammı, memur maaşı, kıdem, yardımlar… 7’den 77’ye herkesin merak ettiği tablo: Takvim ortaya çıktı

Son dakika: Milyonlarca emekli ve memur için yılın ikinci zam dönemi geldi çattı. Önümüzde hafta açıklanacak olana Haziran enflasyonundan sonra 6 aylık oran da ortaya çıkmış olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirleyecek. Yüzde 10 toplu sözleşme artışı alacak olan memurlar ve memur emeklileri için ise Ocak'ta yapılan yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme artışına eklenecek farkı belirleyecek.

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Yeniasır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, tahminler Haziran enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde olması yönünde Bu durumda 6 aylık enflasyon yüzde 25-26 bandında bir rakam olarak ortaya çıkacak. Bunun üzerine eğer bir refah payı eklenecekse bu da 3 Temmuz'dan sonra açıklanacak. Daha sonra da yasal düzenleme olarak Meclis'e gelecek ve emekliler ile memurların Temmuz ayı aylıklarına yansıtılacak. Burada 10-15 puanlık bir refah payı ile artışın yüzde 35-40 bandına gelmesi de bekleniyor.

ÖDEMELERDE TAKVİM BÖYLE İŞLEYECEK

• 1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş ödemesi, ay içinde zam farkı
• 3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak
• 17-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş
• 25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

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EMEKLİ TABAN AYLIKLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Yapılacak enflasyon artışı ve beklenen refah payı zammının dışında emekliler için bir süredir uygulanan taban maaşların da değişmesi gündemde. Kök aylıkları düşük olan emeklilere bir süredir seyyanen ödeme yapılıyor. Ocak ayında 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkartılan taban maaşlarda uygulama da Temmuz'da değişecek.

Şu anda en düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın altındaki tüm kök aylıklar bu rakama tamamlanıyor. Temmuz artışları da yine kök aylıklara yapılacak. Eğer taban maaşın altında kalmaya devam ederse bu kez seyyanen ödeme yapılmaya devam edilecek. Taban maaş artışında da enflasyon oranlarının etkili olması bekleniyor.

Buna göre de şu formüller öne çıkıyor:

• Mevcut: 10.000 TL
• İlk 6 aylık enflasyona göre: 12.581 TL
• 2024 yılı enflasyon tahminine göre: 13.800 TL

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MEMURLAR İÇİN EN DÜŞÜK MAAŞ HESABI

Yapılacak enflasyon artışlarından sonra en düşük memur ve memur emeklisi maaşları da değişmiş olacak. Eğer refah payı uygulanırsa bu oranlar yükseleceği için rakamlar da artacak. Ancak sadece enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yeni maaşlar şu şekilde olacak:

Mevcut - Yüzde 20.34 zamlı
• Memur: 32.860,37 TL’den - 39.544,17 TL’ye
• Memur emeklisi: 14.741,51 TL’den - 17.739,93 TL’ye yükselecek.

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AİLE YARDIMLARI DA DEĞİŞECEK

Temmuz ayı ile birlikte sadece aylıklar değil memurlara ödenen aile yardımları da artmış olacak. Buna göre sadece enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı düşünüldüğünde toplam zam yüzde 20.34 olacak.

Bu oranda artış yapıldığında memurlara ödenen yeni aile yardımları şu şekilde değişecek:

Mevcut - Yüzde 20.34 zamlı
• Eş: 1.729,45 TL’den - 2.081,22 TL’ye
• Çocuk (0-6 yaş) 380,44 TL’den - 457,82 TL’ye
• Çocuk (6 yaş üstü) 190,22 TL’den - 228,91 TL’ye
• Engelli çocuk (0-6 yaş) 570,65 TL’den - 686,72 TL’ye
• Engelli çocuk (6 yaş üstü) 285,33 TL’den - 343,37 TL’ye

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SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ

Temmuz ayında sadece emeklilerin ve memurların değil sosyal yardım alanların ödemeleri de artıyor. Bu ödemelerdeki artış oranını da memurlara yapılan zamlar belirliyor.

Enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme artışı sonrası yeni sosyal ödemeler de şu şekilde oluşacak.

• 65 yaş aylığı: 4 bin 217 TL
• Evde bakım aylığı: 9 bin 156 TL
• Engelli aylığı: 3 bin 366 TL - 5 bin 50 TL
• Engelli yakını aylığı: 3 bin 366 TL
• Hasta yardımları: 9.156 TL

TÜRK LİRASI (270)

YÜKSEK KIDEM TAZMİNATI

Ocak ve temmuz ayları maaş artışları ile birlikte kıdem tazminatı tavanının da yeniden belirlendiği dönem oluyor. Çalışanların bir yıl için alacakları en yüksek kıdem tazminatı miktarı bu aylarda değişiyor. Değişiklik ise memurlara yapılan zam oranında oluyor. Böylece haziran ayında işten ayrılanlara göre Temmuz ayında ayrılanlar daha yüksek tazminat alabiliyor. Ancak bu rakamların altındaki brüt maaşı olanlar için kıdem tazminatı tavanının yükselmesi bir fayda sağlamıyor.

İşte memur zammı ile birlikte yeni kıdem tazminatı tavanı da şöyle değişecek:

• Mevcut: 35.058,58 TL
• Yüzde 20.34 zamlı: 42.189,50 TL

ÖDENECEK TUTAR (DAMGA VERGİSİ KESİLMİŞ)

• Mevcut: 34.792,47 TL
• Yüzde 20.34 zamlı: 41.869,26 TL


Express


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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı memur zammı emekli zammı sosyal yardım ödemeleri
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