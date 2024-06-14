SON DAKİKA: Emekli zammı ve memur zammı için son ipucu! 6 aylık enflasyon farkı ne olacak? Merkez Bankası günler kala duyurdu

Son dakika: Emekli ve memur maaş zammı bekleyenler dikkat! 20 milyona yakın kişi Temmuz 2024 zam dönemi için yeni maaş hesabı yapmaya başladı. Ancak bugün yaşanan son dakika gelişmesi ile hem SSK, Bağ-Kur, memur emeklisinin hem de memurların maaş zammında tablo değişti. 6 aylık enflasyon farkında son ipucu geldi.

MYNET FİNANS / ÖZEL

MERKEZ BANKASI’NDAN HAZİRAN AYI ENFLASYON TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nin yenisini yayımladı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 olarak duyuruldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti. Bankanın cari ay yani Haziran 2024 TÜFE beklentisi ise yüzde 2,52 olarak açıklandı.

GÖZLER 3 TEMMUZ’DA

Emekli ve memur zammının kesinleşmesine sadece 1 veri kaldı. 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyonunun duyurulması ile 16 milyon emekli, 4 milyon memur refah payı ve seyyanen zam olmadan yeni maaşlarını öğrenmiş olacak.

5 AYLIK KESİNLEŞEN RAKAMLAR

Mayıs ayı enflasyonunun açıklanması ile 5 aylık garantilenen zam oranları da belli olmuştu. Mayı ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda rekor seviye yüzde 75,45 olarak açıklandı.

• 5 aylık enflasyon: Yüzde 22.72

• 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22.72

• 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6.72

• 5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

• 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17.4

MERKEZ BANKASI’NIN ANKETİ 6 AYLIK ENFLASYONDA RAKAMI VERDİ

Bankanın açıkladığı son tahmine göre yeni oranlar şöyle şekillendi:

• 6 aylık enflasyon: Yüzde 25,81

• 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,81

• 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,40

• 6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

• 6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 20,35

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI (6 AYLIK ZAM TAHMİNİ)

Memur: 32.860 liradan - 39.547 liraya,

Bekar memur: 30.372 liradan - 36.552 liraya,

Memur emeklisi: 14.740 liradan - 17.739 liraya yükselecek.

Ortalama memur maaşları da Temmuz'da 44.000 – 44.500 TL seviyesine gelecek.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI

Yüzde 25,81'lik artış ile yeni maaşlar şöyle olacak:

Bağ-Kur (Esnaf): 10.178 TL - 12.804 TL

• Bağ-Kur (Tarım): 8.089 TL - 10.176 TL

• SSK (2000 öncesi): 11.367 TL - 14.300 TL

• SSK (2000 sonrası): 7.047 TL - 8.865 TL

Not: 10.000 liranın altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA FORMÜL

Şu an 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli kök aylık rakamının da Temmuz ayı ile güncellenmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı için birçok formül konuşuluyor. Ancak en düşük kök aylıkların 6 aylık enflasyon oranı kadar artması ve geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi refah payı da eklenerek rakamın belirlenmesi en öne çıkan formül arasında yer alıyor. Bu yıl refah payının daha düşük bir oranda tutulması ihtimali bulunurken rakamın ise 12.500 TL ile 15.000 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞI TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,35)

• ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 TL - 58.266 TL

• MEMUR- (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 TL - 41.180 TL

• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 TL - 53.033 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 TL - 47.854 TL

• BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 TL - 58.580 TL

• POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 TL - 53.010 TL

• UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 TL - 66.750 TL

• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 TL - 47.470 TL

• MÜHENDİS 1/4 - 49.415 TL - 59.470 TL

• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 TL - 42.256 TL

• PROFESÖR 1/4 - 71.806 TL - 86.418 TL

• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 TL - 57.030 TL

• VAİZ 1/4 - 41.205 TL - 49.590 TL

• AVUKAT 1/4 - 47.087 TL – 56.669 TL

MEMUR EMEKLİ MAAŞ TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,35)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL -

• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL -

• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL -

• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL -

• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL -

• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL -

• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL -

• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL -

• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL -

• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL -

• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL -

• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL -

• PROFESÖR 1/4 38.324 TL -

• İMAM HATİP 22.076 TL -

• AVUKAT 1/4 22.076 TL -







