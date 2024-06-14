SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini! Beklentiler bu ay da geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların yıl sonu dolar kuru tahmini 37,75 TL olurken cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 43,52 oldu. Geçtiğimiz ay olduğu gibi bu ay da enflasyon ve dolar tahminde gerileme kaydedildi.

2024 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68

katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu

anket döneminde yüzde 43,52 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21

iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde

sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket

döneminde yüzde 51,51 iken, bu anket döneminde yüzde 50,77 olarak ölçüldü. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı

cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak

gerçekleşti.

DOLAR KURU BEKLENTİSİ DE GERİLEDİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 38,78 TL iken, bu

anket döneminde 37,75 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,80 TL

iken, bu anket döneminde 41,41 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ AYNI KALDI

Katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket

döneminde de sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak gerçekleşmiştir





