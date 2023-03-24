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Son dakika | Milyonlarca emekli yararlanacak! Ramazan Bayramı'na günler kala açıklandı: Yeni bayram ikramiyesi belli oldu

24.03.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ramazan ayına girilirken milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi haberi geldi. Emeklilerin 1100 TL olan bayram ikramiyesi yükseldi. Böylece yaklaşık 15 milyon emekli, Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye olarak 2 bin TL alacak. 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' da (EYT) düzenlemeden faydalanabilecek.

Son dakika | Milyonlarca emekli yararlanacak! Ramazan Bayramı'na günler kala açıklandı: Yeni bayram ikramiyesi belli oldu

Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

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Elitaş'ın açıklamasına göre yaklaşık emeklilerin bayram ikramiyesinde 900 TL'lik artışa gidiliyor. Böylelikle bayram ikramiyeleri 1100 TL'den 2 bin TL'ye yükselecek.

15 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK

Düzenlemeden yaklaşık 15 milyon emeklinin faydalanacağını söyleyen Elitaş şöyle konuştu:

"EYT’lilerden yıl sonuna kadar 2 milyon 250 bin kişi emekli olduğunu düşünürsek, 5 milyon daha gelirse 15 milyon kişi 2 bin liralık bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacaklar."

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI! 7 BİN LİRANIN ALTINDA OLMAYACAK

Elitaş ayrıca en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesiyle ilgili "Kanun Resmi Gazete'de yayımlandığından itibaren Türkiye'de 7 bin 500 liranın altında emekli maaşı olmayacak" açıklamasında bulundu.

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TBMM'de açıklama yapan Elitaş, "7 bin 500 TL en düşük emekli maaşı herkesi kapsıyor. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak. 15 milyon kişiyi kapsıyor" dedi.

En düşük emekli maaşının yükseltildiğini de sabah saatlerine duyuran Elitaş'ın açıklamalarına göre bu düzenlemeden 11 milyona yakın kişi faydalanacak. 7 bin 500 TL'nin üzerinde emekli maaşı alanların düzenlemeden etkilenmeyecek.

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Bayram ikramiyesi

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