Son dakika | Milyonlarca emekli yararlanacak! Ramazan Bayramı'na günler kala açıklandı: Yeni bayram ikramiyesi belli oldu

Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

Elitaş'ın açıklamasına göre yaklaşık emeklilerin bayram ikramiyesinde 900 TL'lik artışa gidiliyor. Böylelikle bayram ikramiyeleri 1100 TL'den 2 bin TL'ye yükselecek.

15 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK

Düzenlemeden yaklaşık 15 milyon emeklinin faydalanacağını söyleyen Elitaş şöyle konuştu:

"EYT’lilerden yıl sonuna kadar 2 milyon 250 bin kişi emekli olduğunu düşünürsek, 5 milyon daha gelirse 15 milyon kişi 2 bin liralık bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacaklar."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI! 7 BİN LİRANIN ALTINDA OLMAYACAK

Elitaş ayrıca en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesiyle ilgili "Kanun Resmi Gazete'de yayımlandığından itibaren Türkiye'de 7 bin 500 liranın altında emekli maaşı olmayacak" açıklamasında bulundu.

TBMM'de açıklama yapan Elitaş, "7 bin 500 TL en düşük emekli maaşı herkesi kapsıyor. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak. 15 milyon kişiyi kapsıyor" dedi.

En düşük emekli maaşının yükseltildiğini de sabah saatlerine duyuran Elitaş'ın açıklamalarına göre bu düzenlemeden 11 milyona yakın kişi faydalanacak. 7 bin 500 TL'nin üzerinde emekli maaşı alanların düzenlemeden etkilenmeyecek.