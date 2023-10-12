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  4. Son dakika: Emeklilere 5 bin lira ödemesi, kanun teklifine eklendi

Son dakika: Emeklilere 5 bin lira ödemesi, kanun teklifine eklendi

12.10.2023 22:29 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifine önergeyle eklendi.

Son dakika: Emeklilere 5 bin lira ödemesi, kanun teklifine eklendi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifine önergeyle eklendi.

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Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiye

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