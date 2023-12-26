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  4. Son dakika | Emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi TBMM'de kabul edildi!

Son dakika | Emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi TBMM'de kabul edildi!

26.12.2023 20:29 | Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.

Son dakika | Emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi TBMM'de kabul edildi!

TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören maddesi kabul edildi.

Genel Kurulda, AK Parti'nin "çalışma gün ve saatlerine" ilişkin grup önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından, Genel Kurul, çalışmalarına 16 Ocak Salı gününe kadar ara verecek.

Öte yandan, Genel Kurulda, Saadet Partisi ile DEM Parti'nin "enflasyon", İYİ Parti'nin "öğrencilerin sorunları" ve CHP'nin "uzman çavuşların sorunları"na ilişkin grup önerilerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri kabul edilmedi.

(AA)

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