SON DAKİKA: Emekliye ek zam ne kadar olacak? Bağ-Kur SSK en düşük emekli maaşında seçenekler 2’ye inmişti: Şimşek’in 12 bin liraya onay verdiği iddia edildi

Son dakika: Emekli zammı 16 milyon kişi için belirlenmişti. Memur emekli zammı (4c) 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 19,31 oldu. SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emekli zammı da yüzde 24,73 olarak belirlendi. Ancak 1.8 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 24.73’lük artışa rağmen sıfır zam alınca en düşük emekli maaşı düzenlemesi için harekete geçildi.

‘BU İŞ BİTTİ” DEDİ, 500 LİRAYA 500 BİN KİŞİ KAPSAMA GİREBİLİR

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik masada daha önce 3 seçenek olduğunu ancak bunun ikiye indirildiğini ifade ederken, "Bu iş haftaya çözülür. Toplantı aslında daha önce yapılmış. Programa gelmeden önce de konuştum. Aslında bu iş bitti. Emeklilere artış yapılacak. İki seçenek haline getirildi. En düşük emekli aylığı 12 bin TL veya 12 bin 500 TL'ye çıkarılacak. 12 bin olan seçenekten 3,2 milyon emekli faydalanacak, diğerinden ise 3,7 milyon emekli faydalanacak" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KULİSİ

Emekliye zam düzenlemesinde son durum merak edilirken Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ise canlı yayında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Aldığı kulis bilgisini anlatan Burhan, "Emekli maaşı konusuyla ilgili hem AK Parti ile hem bakanlık kaynakları ile görüştüm. En düşük emekli maaşının 12 bin TL olması noktasında uygun bulduklarını belirttiler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi rakamı onayladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve açıklanacak” ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN BELLİ OLUR?

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili yaptığı konuşmasında, "Önümüzdeki hafta başında açıklarız" dedi.

Açıklamanın ardından gözler Ankara’ya çevrildi. Bu kapsamda Çalışma bitirildiğinde önümüzdeki hafta yapılacak Kabine Toplantısı sonrası yeni emekli maaş zammının bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması öngörülüyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

Memur emeklileri ayın 1'inden itibaren maaş aldıkları için zam onlara henüz yansıtılmadı. Daha sonra farklar ödenecek. SSK emeklileri ise 17'sinden sonra maaş alıyor. Bağ-Kur'luların maaş günleri ise 25'inden sonra başlıyor. Memurlar ise her ayın 15'inde aylıklarını alıyor. Eğer ayın 17’sine kadar bir karar alınmazsa ileri bir tarihte ek ödemelerle emeklilerin farkları hesaplara geçecek. Takvimi ise SGK belirleyecek.



