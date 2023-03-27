SON DAKİKA | En düşüğü 7.500 TL olmuştu! Bakan Bilgin duyurdu: İşte zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyelerine yapılacak olan artış için bir açıklama yayımladı. En düşük emekli maaşının 7.500, bayram ikramiyelerinin de toplamda 4.000 TL olmasına ilişkin yapılan duyurunun ardından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zamlı maaşların hangi tarihte yatacağını açıkladı.

Bakan Bilgin, "2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" dedi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından emekliler hep önceliklerimiz arasında olmuştur. Bugün TBMM Genel Kurulu gündeminde yer alan çalışmamızla birlikte sosyal devlet anlayışıyla emeklilerimizi enflasyonun tahribatına karşı koruyacak iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLUYOR

2019 yılında 1.000 TL olarak getirilen emekli alt sınır aylığı 2020 yılında 1.500 TL’ye, 2022 yılı Ocak ayında 2500 TL’ye yükseltilmiştir. 2022 yılı Temmuz itibariyle 3.500 TL’ye, 2023 yılı Ocak itibariyle de 5.500 TL’ye yükseltilmiştir.

5.500 TL olan emekli alt sınır aylığı tutarı 2023/Nisan ödeme dönemi itibariyle de yüzde 36,36 artışla 7.500 TL'ye yükseltilecektir. Böylece en düşük emekli maaşı Aralık 2022’ye göre yüzde 114,3 artırılmış olacaktır. 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır. Emeklilerimize hayırlı olsun.

BAYRAM İKRAMİYELERİ YÜZDE 82 ARTIŞLA 2 BİN TL’YE YÜKSELTİLİYOR

2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000’er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL’ ye yükseltilmiştir. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2.000 TL’ye yükseltiliyor.

Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda 2.000’er TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır. Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018’den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir.

2.000 TL bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında, iş kazası geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödenecektir. Bayram ikramiyesi emekliliği hak edenin dosyasında birden fazla hisse oranında gelir ve aylık alanlara da en fazla hangi dosyadan ödeme yapılacak ise o dosyadan ödenecektir."

