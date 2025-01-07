SON DAKİKA | Mehmet Şimşek akşam imzaladı, sabah Bakanlık önünde protesto başladı... Zam oranı netleşti ama Memur-Sen'den refah payı talebi

Son dakika: 2025 yılının ilk 6 ayı için memur ve memur emeklisine yapılan yüzde 11,54'lük zam oranı dün akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzaladığı kararla kesinleşmiş oldu.

Söz konusu zam kararı ise memur ve memur emeklisini memnun etmedi.

BAKANLIK ÖNÜNDE PROTESTO

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir basın açıklaması düzenledi.

MEMUR-SEN'DEN REFAH PAYI TALEBİ

Söz konusu basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Başkanı Yalçın memur ve memur emeklisine yapılan yüzde 11,54'lük zammı kabul etmediklerini söyledi. Yalçın, 'refah payı' talebini yineledi.