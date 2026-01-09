FİNANS

SON DAKİKA­| En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli aylığı için gözler bugün Meclis'teydi. 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığının 2026'da ne kadar olacağı herkes tarafından merak ediliyordu. Bugün ise en düşük emekli aylığı ile ilgili düzenleme Meclis'e geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının ne kadar olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

En düşük emekli aylığı bugün açıklandı. 4 milyon vatandaşı ilgilendiren en düşük emekli aylığı için gözler Meclis'teydi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19; memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 zam almıştı. 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığının ise ne kadar olduğu bugün öğrenildi.

BAKAN IŞIKHAN NE DEMİŞTİ?

AK Parti tarafından kök maaşı düşük olanların maaşının yükselmesi için gereken yasal çalışma Meclis'e sunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili şu sözleri kullanmıştı:

"Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk, emeklilerimizin, emektarlarımızın yanında olduk, onları enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi de genel anlamda devam ettiriyoruz"

MASAYA BAZI RAKAMLAR GELDİ!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katıldığı toplantıda en düşük emekli aylığı için bazı rakamlar masaya yatırılmıştı.

**TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıkladığı kanun maddesinde en düşük emekli maaşının 20 bin lira olması yazıyor. Böylece en düşük emekli maaşına yüzde 18,47 oranında zam yapılacak.

Güler'in açıklamasında öne çıkanlar ise şu şekilde:

"Uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğümüz 2 kanun teklifini arz ettik. 13 maddeden oluşan içinde en düşük emekli aylığının da bulunduğu bir kanun teklifimiz var. Biraz önce Meclis Başkanı'mıza arz ettik. 13 maddeden oluşan kanun teklifimizden bahsetmek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur aylıkları, memur ve memur emeklisi aylıkları artırıldı. Buna göre SSK ve Bağ-kur emeklileri yüzde 12,19 oranında, emekli sandığı ise yüzde 18,60 oranında artırılacak.

Bununla birlikte halen 16 bin 881 TL olan emekli aylığı yüzde 12,19'un üzerinde zamlanarak yüzde 18,48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltildi. 4 milyon 917 bin emeklimiz bu düzenlemeden faydalanacak. Toplamda bütçe kapsamı içerisinde bütçe disiplinini bozmadan, bütçenin kendi kuralları içerisinde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi açısından bazı kalemlerde uygulama yapılmak suretiyle aradaki fark Hazine’den ödenecektir. Bu rakam da yaklaşık 69.5 milyar TL’dir"

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

  • Kanun teklifi önce TBMM'ye sunulacak, ardından komisyonda görüşülecek.
  • Daha sonra TBMM Genel Kurulu'na gelecek teklif, burada oylanacak.
  • Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

