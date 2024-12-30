Son dakika | En düşük emekli maaşı artışı için atılacak adımı açıkladı! Bakan Işıkhan tarih verdi, asgari ücret açıklaması da geldi

Son dakika haberi: Asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlendi, şimdi gözler en düşük emekli maaşında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan merak edilen sorulara yanıt verdi. 2025 asgari ücret zammının belirlenme sürecine ilişkin ayrıntıları paylaşan Bakan Işıkhan, "Esas mesele asgari ücretin nominal seviyesi değil, satın alma gücüdür. Bu satın alma gücünü ve refahı kalıcı hale getirmemiz bence çok önemli" diye konuştu. Işkhan en düşük emekli maaşı artışı içinse "İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra Ocak ayında yine Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim" dedi. Işıkhan'ın belediyelerin prim borçları hakkındaki açıklaması da dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: SATIN ALMA GÜCÜNÜ VE REFAHI KALICI HALE GETİRMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ

Milliyet'e konuşan Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Bildiğiniz gibi asgari ücret makroekonomik dengeleri, istihdam piyasasını ve enflasyonun dinamiklerini doğrudan etkileyen çok kritik bir mekanizma niteliğindedir ve asgari ücretin belirlenmesi sürecinin de titizlikle ve hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çalışma Bakanlığı olarak sosyal diyalog süreçlerini hatırlarsanız 10 Aralık’ta Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu topladık ve işçi-işveren temsilcilerinin bulunduğu 5’er kişilik üyeyle ilk toplantımızı gerçekleştirmiştik. Daha sonra ikinci toplantıyı yine 16 Aralık’ta gerçekleştirdik ve işçi-işveren temsilcilerinden aldığımız rakamı da başkanlarla görüşerek hükümet olarak bu rakamı açıkladık. Bunun yanında asgari ücret desteğini 700 liradan 1.000 liraya çıkarmıştık. Maliyetini düşündüğümüzde de 70 ile 82 milyar lira arasında işverenlerimiz aracılığıyla işçilerimize asgari ücret desteğini vermiş olacağız.

Burada tabii ki asgari ücretin yıllar boyu gelişimine de değinmemizde çok büyük yarar var. Bu çerçevede özellikle 2002 yılında asgari ücret bildiğiniz gibi 184 liraydı, 2025 yılında nominal olarak 119 katına, reel olarak ise 4 katına çıkmıştı. Dolar ve euro bazında değerlendirdiğimizde değerli arkadaşlarım, burada dolar 2002’de 127 dolar iken, 2025’te 630 dolara yükselmiş asgari ücret. Euro bazında ise 2002’de 144 euro iken, bugün 605 euroya yükselmişti. Ayrıca esas mesele asgari ücretin buradaki nominal seviyesi değil, Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, satın alma gücüdür. Bu satın alma gücünü ve refahı kalıcı hale getirmemiz bence çok önemli. Özellikle özetle OVP kapsamında hedeflerimizle uyumlu bir politika izleyeceğiz. Zaten dezenflasyon sürecine de girmiş bulunmaktayız.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

Bunun yanında emekli aylıklarıyla ilgili bir soru geldi kıymetli basın mensuplarımızdan. Emekli aylıklarının arttırılması da biliyorsunuz yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kanunumuza göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerine yaptığımız artışlar ise burada enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen rakamlarla belirlenmektedir. En düşük emekli aylığı ise bildiğiniz gibi 10.000 liraydı Temmuz ayında, en son 12.500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle: Kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12.500’e tamamlıyoruz ve aradaki farkı da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödenmektedir. İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra Ocak ayında yine Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim.

BELEDİYELERİN PRİM BORÇLARI