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Son dakika | En düşük emekli maaşı artışı için atılacak adımı açıkladı! Bakan Işıkhan tarih verdi, asgari ücret açıklaması da geldi

30.12.2024 11:07
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Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret, en düşük emekli maaşı ve belediyelerin prim borçları hakkında açıklama geldi. Işıkhan en düşük emekli maaşlarının artırılması konusunda 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarını işaret ederek "Ocak ayında arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabiliriz" mesajını verdi.

Son dakika | En düşük emekli maaşı artışı için atılacak adımı açıkladı! Bakan Işıkhan tarih verdi, asgari ücret açıklaması da geldi

Son dakika haberi: Asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlendi, şimdi gözler en düşük emekli maaşında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan merak edilen sorulara yanıt verdi. 2025 asgari ücret zammının belirlenme sürecine ilişkin ayrıntıları paylaşan Bakan Işıkhan, "Esas mesele asgari ücretin nominal seviyesi değil, satın alma gücüdür. Bu satın alma gücünü ve refahı kalıcı hale getirmemiz bence çok önemli" diye konuştu. Işkhan en düşük emekli maaşı artışı içinse "İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra Ocak ayında yine Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim" dedi. Işıkhan'ın belediyelerin prim borçları hakkındaki açıklaması da dikkat çekti.

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ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: SATIN ALMA GÜCÜNÜ VE REFAHI KALICI HALE GETİRMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ

Milliyet'e konuşan Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

  • Bildiğiniz gibi asgari ücret makroekonomik dengeleri, istihdam piyasasını ve enflasyonun dinamiklerini doğrudan etkileyen çok kritik bir mekanizma niteliğindedir ve asgari ücretin belirlenmesi sürecinin de titizlikle ve hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çalışma Bakanlığı olarak sosyal diyalog süreçlerini hatırlarsanız 10 Aralık’ta Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu topladık ve işçi-işveren temsilcilerinin bulunduğu 5’er kişilik üyeyle ilk toplantımızı gerçekleştirmiştik. Daha sonra ikinci toplantıyı yine 16 Aralık’ta gerçekleştirdik ve işçi-işveren temsilcilerinden aldığımız rakamı da başkanlarla görüşerek hükümet olarak bu rakamı açıkladık. Bunun yanında asgari ücret desteğini 700 liradan 1.000 liraya çıkarmıştık. Maliyetini düşündüğümüzde de 70 ile 82 milyar lira arasında işverenlerimiz aracılığıyla işçilerimize asgari ücret desteğini vermiş olacağız.

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  • Burada tabii ki asgari ücretin yıllar boyu gelişimine de değinmemizde çok büyük yarar var. Bu çerçevede özellikle 2002 yılında asgari ücret bildiğiniz gibi 184 liraydı, 2025 yılında nominal olarak 119 katına, reel olarak ise 4 katına çıkmıştı. Dolar ve euro bazında değerlendirdiğimizde değerli arkadaşlarım, burada dolar 2002’de 127 dolar iken, 2025’te 630 dolara yükselmiş asgari ücret. Euro bazında ise 2002’de 144 euro iken, bugün 605 euroya yükselmişti. Ayrıca esas mesele asgari ücretin buradaki nominal seviyesi değil, Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, satın alma gücüdür. Bu satın alma gücünü ve refahı kalıcı hale getirmemiz bence çok önemli. Özellikle özetle OVP kapsamında hedeflerimizle uyumlu bir politika izleyeceğiz. Zaten dezenflasyon sürecine de girmiş bulunmaktayız.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

Bunun yanında emekli aylıklarıyla ilgili bir soru geldi kıymetli basın mensuplarımızdan. Emekli aylıklarının arttırılması da biliyorsunuz yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kanunumuza göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerine yaptığımız artışlar ise burada enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen rakamlarla belirlenmektedir. En düşük emekli aylığı ise bildiğiniz gibi 10.000 liraydı Temmuz ayında, en son 12.500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle: Kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12.500’e tamamlıyoruz ve aradaki farkı da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödenmektedir. İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra Ocak ayında yine Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim.

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BELEDİYELERİN PRİM BORÇLARI

  • Biliyorsunuz bu konuyu gündeme getirdiğimiz 31 Mart seçimlerinden bugüne kadar 96 milyar lira olan belediyelerin SGK borçları şu an 160 milyara ulaşmış durumda. Her gün ödenmeyen sigorta primleri için faiz işlemektedir. Tüm belediyelerimize eşit bir şekilde yaklaşıyoruz, hiçbir şekilde parti ayrımı gözetmeksizin SGK’nın prim tahsilatını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Küçükçekmece Belediyesi’nin 1 milyar 65 milyon liralık borcuna karşılık gayrimenkul teklifini biz kabul ettik ve tahsilatımızı gerçekleştirdik. Burada o belediye, şu belediye diye biz bakmıyoruz. Ben 85 milyonun Bakanıyım, benim en önemli amaçlarımdan bir tanesi belediyelerimizin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçlarının ödenmesidir. İlk 10 belediyeyi, 1 milyar küsur borcu olan belediyeleri açıklamıştık, tabii ki burada haciz getirme sürecini de gerçekleştirdik. Ancak daha önce attığımız adımları da değerlendirmemiz gerekiyor, iletişime geçtik, ödeme emirlerini verdik ve 81 ildeki SGK il müdürlerimiz bu belediyelerle birebir iletişime geçmelerine rağmen hala borcunu ödemeyen belediyelerimiz söz konusuydu. Özellikle Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyelerimiz, ancak biliyorsunuz banka mevduat hesaplarına haciz koyarak ve diğer yöntemleri yasanın bize vermiş olduğu, mevzuatın bize verdiği yetkiye dayanarak da biz haciz işlemlerini gerçekleştirdik. Bunun ötesinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı bildiğiniz gibi. Artık belediyelerin prim borçlarını ve iştiraklerinin ilgili kuruluşlarının prim borçlarını kaynağından tahsil edeceğiz. Kaynağından tahsil edeceğimiz için de artık hiç böyle bir sürece girmenize de gerek kalmayacaktır. Bunu özellikle belirtmek isterim."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bence emeklilere zam verilmemesi lazım. Çünkü her türlü alışverişlerini bedava yapıyor sağolsun devletimiz vermiş olduğu bedava kartlarla hayatı idame ediyor. Sayın vekillerimize eklenmeli emeklilere verilmesi düşünülen zammı.
görevde iken sgk pirimlerini ödemeyin ödemeyin,şimdi de para kalmayınca tepe ne binerim,çamaşır gibi silkelerim,yok süpürürüm yaptığınız ve yapacaklarınızın tümü yanlış.
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