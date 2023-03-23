Son dakika en düşük emekli maaşı arttırıldı! Emekli maaşlarına zam mı geldi? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı NTV'deki canlı yayında emeklilerin maaşlarıyla ilgili beklediği haberi açıkladı. NTV-Star TV ortak yayınında Seda Öğretir, Ahmed Arpat, Nazlı Çelik ve Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtlayan Erdoğan emekli maaşlarıyla ilgili yaptıkları düzenlemeyi de duyurdu. Peki emekli maaşlarına zam mı geldi? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Ayrıntılar haberimizde...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 2 bin TL arttırılarak 7 bin 500 lira olacağının müjdesini verdi. Erdoğan katıldığı bir televizyon programında "5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 46 bin 327 afet konutu ve köy evinin yapım sürecinin de başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun."

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşını 7500 TL olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sonrasında 'zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?' sorusu merak edildi. Müjdeli haberi veren Erdoğan, maaşların yatış tarihi ile ilgili net bir açıklamada bulunmadı.

En düşük emekli maaşının 7500 TL olarak hesaplara yatacağı tarih için kısa zaman içerisinde bir açıklama gelmesi bekleniyor. Tarih açıklandığında detaylı bilgileri haberimizden bulabilirsiniz.

