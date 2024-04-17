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SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli zammı için ipucu: ‘Her türlü popülist adımdan uzak duracağız’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
17.04.2024 08:48
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Son dakika: Emekli zammı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. Milyonlar şimdiden zam hesabı yaparken tahminler yüzde 24-25 artış olacağı yönünde. Emekliye zamda ise refah payı, kök maaşa seyyanen zam ve taban maaşın artırılması formülleri gündemde. Emekli maaşı tablosu yavaş yavaş şekillenirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan dikkat çeken bir mesaj geldi. Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında, ‘Her türlü popülist adımdan uzak duracağız’ dedi. Peki en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli zammı için ipucu: ‘Her türlü popülist adımdan uzak duracağız’

Son dakika haberi… Emekli maaşı zammı için 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici oluyor. Ocak 2024 emekli zammı SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için yüzde 49,25 olarak duyurulmuş, en düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltilmişti. Peki Temmuz’da emekli maaşları kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne olur? 16 milyon emekli için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kritik bir açıklama geldi. İşte detaylar…

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3 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 15,06 OLDU

Emekliler Temmuz ayında alacakları zam için bekleyişte. 3 aylık enflasyon verileri sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oranı kesinleşti. Buna göre 4A ve 4B kapsamındaki emekliler yüzde 15,06’lık zammı cebine koydu. 6 aylık enflasyon tahminleri ile hesaplamalar yeniden yapılmaya başlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı sonrasında emekli maaşları kritik bir ipucu verdi.

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ERDOĞAN’DAN EMEKLİ ZAMMI MESAJI

Erdoğan, "Emeklilerimiz başta olmak üzere enflasyonun ücretli kesimde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Bu konuda tavrımız palyatif tedbirlerle günü kurtarmak yerine enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır. Kendimiz bedel ödesek dahi ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek her türlü popülist adımdan uzak durduk, duracağız. Abuk sabuk vaatlerin adeta havada uçuştuğu 31 Mart seçim sürecinde maruz kaldığımız onca baskıya rağmen seçim ekonomisi uygulamayarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik” dedi.

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MERKEZ BANKASI’NDAN 6 AYLIK ENFLASYONA İPUCU

6 aylık enflasyonda ise kritik ipucu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) geldi. Bu kapsamda 2024 için yıllık enflasyon tahmini yüzde 30-42 bant aralığında kaldı. Orta nokta olarak tahminler yüzde 36’da birleşti. Bankanın tahmini üzerinden hesaplama yapıldığında Haziran ayı enflasyon verileri sonrası emeklinin nihai zammının yüzde 24-25 seviyelerinde gelmesi bekleniyor.

Ancak Merkez Bankası bu Cuma günü "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarının en yenisini yayımlayacak. Böylece Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde açıklayacağı enflasyon tahmini ile memur ve emekli zammında yeni ipucu gelecek.

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2024 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Bağ-Kur en düşük kök maaş en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’nin 178 lira üzerinde bulunuyor. Bağ- Kur tarım emeklilerinde kök aylık 8.089 TL. Bu rakam 10.000 liraya tamamlanıyor. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda kök aylık 7.047 lirayken bu rakam da 10 bin TL'ye tamamlanıyor. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise kök maaş 11.367 lira olarak ödeniyor.

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SSK EMEKLİSİ İÇİN ‘14 BİN LİRA’LIK TAHMİN

SSK 2000 öncesi için şu anda 1.710 TL’lik rakam cepte. Olası bir yüzde 24’lük zamda rakamın 14.095 TL’ye erişmesi bekleniyor. SSK 2000 sonrası emekli maaşı için 1.060 TL'lik zam garanti. Bu rakam da 8.740 liraya erişecek. Bağ-Kur esnaf emeklisinin 1.531 liralık zammı kesinleşti. Onun da Temmuz ayında 12.620 TL olabileceği tahmin ediliyor. Bağ-Kur tarım emeklisinin 3 aylık zam sonrası 1.217 TL'lik kısmı netleşti. Yüzde 24’lük zam olması halinde rakam 10.030 TL’ye yükselecek.

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EMEKLİ ZAMMINDA 3 FORMÜL

Peki emekliye zam nasıl olacak? A Haber’de değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, “Refah payı öyle gözüküyor ki verilecek. ‘Maaşlar yeniden değerlendirilecek’ diye açıklama yapmıştı sayın cumhurbaşkanı. İkincisi kök maaşlara seyyanen bir artış söz konusu. Üçüncüsü de taban maaşın arttırılması… Yani 10.000 TL olan emekli taban maaşının biraz daha yukarı çekilmesi söz konusu olacak Temmuz'da” dedi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

En düşük emekli maaşı için konuşulan rakam ise 12.500 ila 15.000 lira arasında. Emeklinin talebi ise rakamın en az asgari ücret seviyesi olan 17.002 liraya yükseltilmesi yönünde.

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emekli zammı
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