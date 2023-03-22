SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi yükseliyor! Zam görüşmesi sonrası Bakan Bilgin "Çalışmalarımız var" diyerek duyurdu

Son dakika haberi… Ramazan ayının gelmesi ile birlikte emeklilerin gözü bir kez daha bayram ikramiyesine çevrilirken, bu konuda bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Saat 12.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, dernekte biraraya geldi. Görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşı ve emeklilerin bayram ikramiyesini yükseltecek çalışmalar üzerinde durulduğunu belirtirken çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağını açıkladı. Peki bu yıl bayram ikramiyelerine zam var mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA | BAKAN BİLGİN DUYURDU! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ YÜKSELİYOR

Kritik görüşme sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamalar şöyle;

"5 bin 500 liranın bugünkü şartlar için yetersiz kaldığı konusunda ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatifler çalışmalar yaptık. En düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Emeklinin bayram ikramiyelerini yükseltecek çalışmalarımız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak düzenlemeyi ayrıntılı olarak çalıştım. Bu hafta içerisinde, en geç önümüzdeki hafta başında Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. İnanıyorum ki emeklilerin beklediği, daha rahat bir nefes alacağı önerilerimizin de sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirecektir. Bütün emeklilerin hayatında bu çalışma bir rahatlama sağlayacaktır."

Bakan Bilgin ayrıca en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 İÇİN NE OLACAK?

Sabah’ta yer alan habere göre, TÜED Başkanı Ergün önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1.100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti. Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyordu.

BAYRAM İKRAMİYELERİNİN ÖDENECEĞİ TARİH

Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

EYT’LİLER DE ALABİLECEK

Mart ayında emeklilik başvurusunu yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan geçerli olarak bağlanacak. Yani emekli bayram ikramiyesi almaya hak kazanacaklar. Ancak maaş bağlanması demek o tarihten itibaren hak kazanacak anlamı taşıyor. Emeklilik işlemleri ne zaman biterse EYT'liler maaşlarını ve ikramiyelerini hesaplarında görecek. Örneğin emeklilik işlemleri tamam olan SSK'lı EYT'liler 17-26 Nisan arasında Bağ-Kur'lular ise 25-28 Nisan arasında ödeme alacak.

