Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı! Kira artış oranı 2022 Mayıs ayı için ne kadar oldu?

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon nisanda 70’e dayandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla her ay olduğu gibi kira artış oranları da belli oldu.

TÜFE rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen bu oran Nisan 2022 için yüzde yüzde 29,88 olarak gerçekleşirken Mayıs 2022 için 34,46 oldu. Buna göre 2000 TL kira ödeyen bir vatandaşın kirası 689,2 lira artışla 2 bin 689 liraya yükseldi.

MAYIS 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Örnek Konut Kirası: 2.000 TL

Kira Artış Oranı: %34,46

Nisan 2022 Kira Artış Tutarı: 689,2 TL

Nisan 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: TL



