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Son dakika: EPDK'dan elektrik fiyatları için karar! 6 ay boyunca...

17.03.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EPDK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre elektrik fiyatlarındaki artışa karşı 6 aya kadar önlem alınması kararı alındı. Açıklamada üretimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi nedeniyle böyle bir karar alındığı ifade edildi.

Son dakika: EPDK'dan elektrik fiyatları için karar! 6 ay boyunca...

Son dakika haberine göre EPDK artan elektrik fiyatlarına ilişkin aldığı yeni kararı duyurdu. Karara göre elektrik fiyatlarındaki artışa karşı 6 aya kadar önlem alınması kararı alındı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "EPDK'dan yapılan açıklamada, "Elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeni ile üretim yapamayan santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması ve piyasanın sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülebilmesi için Kanunun verdiği yetki çerçevesinde Kurumumuzun alacağı önlemlerin usulü belirlenmiştir. Kanunun cevaz verdiği ölçüde 6 aya kadar önlem alması sağlanacaktır" denildi.

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ TARİFE

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da yeni tarifler hakkında yazılı bir açıklama yaparak bilgi verdi. Elektrikte bazı gruplarda KDV yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmişti. Alınan kararlarla kademeli tarifede meskenler için limit aylık tüketimi 240 kWh’ya yükseltilirken, ticarethaneler de kademeli uygulamaya dahil edildi. Dernek, vakıf ve Cemevleri ile köylerde içme suyu temin ve dağıtım amaçlı tesislerin elektrik abonelik statüsü ticarethane grubundan mesken grubuna alınarak ucuzlama sağlandı. Uygulamalar 1 Mart itibariyle başladı.


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