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Son dakika: Elektrik faturalarına yüzde 14,75 indirim: EPDK'dan tavan fiyat güncellemesi: 1 Nisan'dan itibaren...

30.03.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... EPDK elektrik tavan fiyatında yüzde 14,75 indirime gitti. Buna göre EPDK serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren 3050 TL/mwh'den 2600 TL/mwhy'ye düşürdü.

Son dakika: Elektrik faturalarına yüzde 14,75 indirim: EPDK'dan tavan fiyat güncellemesi: 1 Nisan'dan itibaren...

Son dakika haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tavan fiyatında yüzde 14,75 indirime gitti. Buna göre EPDK serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren 3050 TL/mwh'den 2600 TL/mwhy'ye düşürdü. Öte yandan arz güvenliğinin sekteye uğramaması ve tüketicilerin olağanüstü maliyet artışlarından korunması için devreye alınan AUF, 6 uzatılarak Ekim ayına kadar uygulanacak.

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AUF, EKİM AYINA KADAR UZATILDI

EPDK, serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren 3050 TL/mwh'den 2600 TL/mwhy'ye düşürdü. Öte yandan EPDK bugün yaptığı toplantıda 6 ay süreyle geçerli olan AUF mekanizmasının Ekim ayına kadar uygulanmaya devam etmesine karar verdi.

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz küresel piyasalardaki enerji hammadde fiyatları açısından hareketli ve zorlu bir yılın geride kaldığını belirterek, AUF mekanizmasının bu süreçte önemli bir güvence teşkil ettiğini vurguladı.

Yılmaz; "Artan hammadde fiyatları sebebi ile yüksek maliyetle elektrik üreten santrallerin – ki büyük bir istihdam kaynağı bu santraller- kapanması Türkiye'nin arz güvenliğini sekteye uğratabilirdi. Bu durum tüketicilerimiz için de çok büyük bir maliyet yüküne sebep olabilirdi. Ama çok şükür bu kötü senaryonun yaşanmasına sektörümüz ile elbirliği içinde izin vermedik. Azami uzlaştırma fiyat mekanizması ile 6 ay daha piyasalarımızdaki dengeyi gözetmeye devam edeceğiz" dedi.

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Kanunun verdiği yetki ile uygulanan AUF karanının enerji piyasalarının adil ve rekabetçi yapısının korunmasına yönelik bir emniyet sübabı olarak görülmesi gerektiğini hatırlatan Yılmaz şunları söyledi:

"AUF mekanizmasının piyasamıza ve tüketicilerimize olumlu yansımalarını görmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Kış aylarını arz güvenliği sıkıntısı yaşamadan geride bıraktık ve hiçbir üretim santralimiz de kapanmadı. Kurum olarak girdi maliyetlerini yakından takip ediyoruz. Bu maliyetlerde yaşanan değişiklikleri azami uzlaştırma fiyatlarına da yansıttık. Süreci titizlikle takip etmeyi sürdüreceğiz."

EPDK tarafından alınan karar ile azami uzlaştırma fiyatları; (MWh başına) doğal gaz santralleri için 2550 TL, kömür santralleri için 1800 TL, yenilenebilir kaynaklar için 1700 TL olarak belirlendi.

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MAKSİMUM ÜRETİME DEVAM

2022 yılında EPDK'nın arz güvenliğine yönelik aldığı geçici tedbirlerinden biri de elektrik üretim santrallerinin sisteme verecekleri fazla enerjinin güç aşımı olarak kabul edilmemesine yönelikti.

Bağlantı ve sistem kullanımı mevzuatında yapılan değişikliklerle, lisanslı elektrik üretim tesislerinin 'anlaşma güçlerinin üzerinde' sisteme verecekleri elektrik enerjisinin, güç aşımı olarak değerlendirilmemesine karar verilmişti. Böylece üretim santralleri anlaşma güçlerinden bağımsız olarak kapasitelerine göre maksimum düzeyde enerji üreterek sisteme katkı sağladı."

ERDOĞAN'DAN ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA İNDİRİM MÜJDESİ

AK Parti grup toplantısında dün açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz" demişti.


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Elektrik faturası

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