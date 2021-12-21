Son Dakika: EPGİS açıkladı: Akaryakıt fiyatlarında ciddi düşüş bekliyoruz

Son Dakika Akaryakıt Zammı Haberi: Akaryakıt fiyatlarına ilişkin yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Enerji sektörü temsilcileri, dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından döviz kurlarında başlayan düşüşün akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıyacağını ifade etti.

Açıklama öncesinde 18,3674 ile zirveden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve yüzde 33,2 değer kaybederek 12,2756'ya kadar geriledi.

Yeni güne de değer kaybıyla başlayan dolar son 1 ayın en düşük seviyesi olan 11,10'u gördü.

"CİDDİ DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz" dedi.

Aktaş, kurdaki düşüş nedeniyle bu hafta içinde benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak bir indirim beklendiğini söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı. (AA)



