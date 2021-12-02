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Son Dakika! EPGİS açıkladı: Benzine 44 kuruş zam geliyor

02.12.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre benzine 44 kuruş zam geliyor. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 44 kuruş zam yapılacak. EPGİS dün yaptığı açıklamada benzine 58 kuruş indirim yapmıştı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapılacak.

EPGİS dün yaptığı açıklamada benzine 58 kuruş indirim yapmıştı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE FİYATLAR

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 9,13 liradan 9,57 liraya, Ankara’da 9,20 liradan 9,64 liraya, İzmir’de ise 9,22 liradan 9,66 liraya yükselecek.

İşte EPGİS'in açıklaması:

AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİNE DEVAM

Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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