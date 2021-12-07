Son Dakika! EPGİS açıkladı: Motorine 66 kuruş zam geliyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 66 kuruş zam yapıldı.

**İşte EPGİS'in açıklaması:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



08/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 66 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) December 7, 2021

AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİNE DEVAM

Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

