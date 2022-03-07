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Son Dakika: EPGİS duyurdu: Benzin ve motorine zam! Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

07.03.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, benzin ve motorine zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamada pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde yapılan artışlar 8 Mart 2022 itibarıyla geçerli olacak. Benzinin litre fiyatına 57 kuruş, motorinin litre fiyatına 1,44 TL zam yapıldı. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika zam haberinin detayları...

Son Dakika: EPGİS duyurdu: Benzin ve motorine zam! Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberi: EPGİS tarafından motorin ve benzine zam açıklaması yapıldı. Yeni benzin ve motorin zammının gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtilirken zamlar pompa satış fiyatlarına yansıtılacak. Benzinin litre fiyatına 57 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1,44 TL zam geldi. Zam sonrası motorin ve benzin fiyatlarının ne kadar olduğu da araç sahipleri tarafından araştırılıyor. İşte EPGİS'ten yapılan açıklama ve yeni motorin ve benzin fiyatları...

İşte EPGİS'ten yapılan açıklama:

"Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 08/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 0,57, motorinde 1,44 TL/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 18,77 liradan satılan benzinin litre fiyatı 19,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 18,68 liradan 19,25 liraya, İzmir'de 18,80 liradan 19,37 liraya çıkacak.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 19,86 liradan satılan motorinin litre fiyatı 21,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 19,77 liradan 21,21 liraya, İzmir'de 19,86 liradan 21,30 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki son artışla birlikte motorinin litre fiyatı benzini geride bıraktı. Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne benzinden daha fazla zam yapıldı.

Türkiye'de geçen yıl toplam 3 milyon ton benzin, 26 milyon 280 bin ton da motorin tüketildi. Bu dönemde toplam 10 milyon 523 bin ton motorin ithalatı yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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