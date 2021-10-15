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Son Dakika: EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam

15.10.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 41, benzine 14 kuruş zam geldiğini açıkladı.

Son Dakika: EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış sonrası Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medyadan yaptığı açıklamada benzin ve motorine zam geldiğini açıkladı.

MOTORİNE VE BENZİNE ZAM

Yapılan açıklamada motorine 41, benzine 14 kuruşluk zammın bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

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Zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 7.90 TL, motorinin ise 7.68 TL olacak.


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Benzine ve motorine zam!Benzine ve motorine zam!
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