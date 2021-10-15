Son Dakika: EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış sonrası Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medyadan yaptığı açıklamada benzin ve motorine zam geldiğini açıkladı.

MOTORİNE VE BENZİNE ZAM

Yapılan açıklamada motorine 41, benzine 14 kuruşluk zammın bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



16/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 41

Benzinde 14 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) October 15, 2021

İŞTE İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİNİN YENİ FİYATI

Zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 7.90 TL, motorinin ise 7.68 TL olacak.



