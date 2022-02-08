FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Motorinden sonra bir zam da benzine! EPGİS duyurdu benzin fiyatları 15 lirayı geçti

SON DAKİKA | Motorinden sonra bir zam da benzine! EPGİS duyurdu benzin fiyatları 15 lirayı geçti

08.02.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzine zam geldiğini duyurdu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zammın 71 kuruş olduğu belirtildi. Dün gece de motorine zam gelmişti. Yeni benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Motorinden sonra bir zam da benzine! EPGİS duyurdu benzin fiyatları 15 lirayı geçti

Son dakika bilgisine göre benzin fiyatlarına zam geldi. Dün gece motorine gelen zammın ardından şimdi de benzine zam geldi. EPGİS'in Twitter hesabından açıklanan bilgiye göre benzine 71 kuruş zam geldi. Benzin fiyatları böylelikle 15 lirayı geçti. İşte il il yeni benzin fiyatları...

BENZİNİN LİTRESİNDE YENİ FİYATLAR

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI 15 TL'Yİ GEÇTİ

Motorine dün gece yarısından itibaren 80 kuruş zam yapılmıştı. Yapılan son zammın ardından motorinin litre fiyatı 15 TL'yi geçmişti.

SON DAKİKA | Motorine yeni zam! Motorinin litre fiyatı 15 TL'yi geçti Motorine yeni zam! Motorinin litre fiyatı 15 TL'yi geçti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiliz ekonomistten Bakan Nebati yorumu! "Londra'da iyi iş çıkardı"İngiliz ekonomistten Bakan Nebati yorumu! "Londra'da iyi iş çıkardı"
Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…
Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belliBöylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
ne olsun istiyorsunuz daha nereye kadar gidecek bu işin sonu yeter artık boğuluyoruz duyun sesimizi
durmak yok zama devam
ohhh yarasın

En Çok Okunan Haberler

Meclis lokantasına ait adisyonu paylaştı!

Meclis lokantasına ait adisyonu paylaştı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Motorinin ardından benzin fiyatlarına zam yolda!

Motorinin ardından benzin fiyatlarına zam yolda!

39 milyon aboneyi ilgilendiriyor! Faturalarda o limite dikkat!

39 milyon aboneyi ilgilendiriyor! Faturalarda o limite dikkat!

Akaryakıt fiyatı düştü akın ettiler!

Akaryakıt fiyatı düştü akın ettiler!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.