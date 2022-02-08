SON DAKİKA | Motorinden sonra bir zam da benzine! EPGİS duyurdu benzin fiyatları 15 lirayı geçti

Son dakika bilgisine göre benzin fiyatlarına zam geldi. Dün gece motorine gelen zammın ardından şimdi de benzine zam geldi. EPGİS'in Twitter hesabından açıklanan bilgiye göre benzine 71 kuruş zam geldi. Benzin fiyatları böylelikle 15 lirayı geçti. İşte il il yeni benzin fiyatları...

BENZİNİN LİTRESİNDE YENİ FİYATLAR

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



09/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 71 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) February 8, 2022

MOTORİNİN LİTRE FİYATI 15 TL'Yİ GEÇTİ

Motorine dün gece yarısından itibaren 80 kuruş zam yapılmıştı. Yapılan son zammın ardından motorinin litre fiyatı 15 TL'yi geçmişti.



