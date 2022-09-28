SON DAKİKA: Erdoğan duyurmuştu, detaylar belli oldu! Yapılandırma sonrası o borçların yüzde 25'i siliniyor! Elektrik faturaları...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası destek paketlerini bir bir açıklarken çiftçiye de elektrik faturası müjdesi vermişti. Yeni düzenlemeden binlerce çiftçinin faydalanacağı ifade edilirken merakla beklenen çalışmada sonra gelindi. Gelen bilgilere göre düzenleme ile, borçlarını ödemekten zorlanan çiftçinin faizi silinecek. Ayrıca yüzde 25'lik indirim de söz konusu. İşte tüm detaylar...

TOPLANTIDA DETAYLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Çiftçilerin elektrik borçlarına ödeme kolaylığı getirilmesi için geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası yetkilileri ile 21 elektrik dağıtım şirketinin genel müdürleri bir araya geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, toplantıda çiftçinin enerji bedelinden kaynaklı faturalandırılan borcunun 8 milyar lira, kaçak kullanımlar da dahil edildiğinde elektrik borç tutarının 12 milyar lira olduğu belirtildi. Kaçak kullanım dahil bu rakamın 9 milyar TL'sinin Dicle EDAŞ'ın sorumlu olduğu Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te gerçekleştiği belirtildi.

FAİZLER TAMAMEN SİLİNECEK, %25 İNDİRİM YAPILACAK

Toplantıda, borçların faizlerinin tamamının silinmesi kararı alındı. Dicle EDAŞ'ın anaparadan da yüzde 25 indirime gideceği taahhüdü verdiği öğrenildi. Ayrıca diğer şirketlerinde borcu olan çiftçilerle ikili anlaşmalar yoluyla yine anaparalarında bu oranlarda borcu silebileceği de konuşuldu.

REKLAM KAMPANYASI YAPILACAK

Öte yandan çiftçilere tanınacak kolaylıklar için dün Ziraat Bankası yetkilileri ile yine bir araya gelindi. Toplantıdan çiftçilerin bilgilendirilmesi maksadıyla büyük çaplı bir reklam kampanyası başlatılması planı çıktı.

FATURALAR HASAT SONRASI ÖDENECEK

Çiftçilerin aylık değil hasat yaptığında faturasını ödemesini öngören düzenleme kapsamında, borçları da taksitlendirilecek. Eski borçlar için de çiftçiye Ziraat Bankası'ndan 5 yıl vadeyle faizsiz kredi verilecek.

Çiftçiler ayrıca Ziraat Bankası ile kredi protokolü imzalayarak, bölgesinde görevli tedarik şirketi ile uzlaşmaya varmasının hemen ardından sisteme kayıt yaptırarak desteklerden de faydalanmaya başlayacak.

