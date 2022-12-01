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SON DAKİKA | Erdoğan duyurmuştu! Marketlerdeki fahiş fiyatlara karşı denetimler bugün başladı

01.12.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaklar" diyerek duyurduğu, marketlerde fahiş fiyatlarla ilgili denetim bugün başladı. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, reyondaki fiyatları ve etiket fiyatlarını inceliyor.

SON DAKİKA | Erdoğan duyurmuştu! Marketlerdeki fahiş fiyatlara karşı denetimler bugün başladı

Son dakika: Özellikle zincir marketlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili harekete geçildi. Ticaret Bakanlığı vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, marketlerde denetime çıkmaya başladı. Yetkililer reyondaki fiyatları ve etiket fiyatlarını inceledi. Kasada ve reyondaki fiyat farkını denetleyen ekipler, marketlerde çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zincir marketlerdeki fiyat konusu ile ilgili yaptığı açıklamada "Zincir marketlerde satılan kimi ürünlerin fiyatlarının mukayesesi üzerinden yeni bir kampanyanın alevlendirildiğini ne yazık ki görüyoruz." demişti.

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ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Yeni uygulama için talimat verdiğini belirten Erdoğan, "Ticaret Bakanlığımız bu çerçevede yaptığı hazırlıklar doğrultusunda önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaklardır. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve metanet bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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